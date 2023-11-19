أسامة كمال: Cairo ICT يعقد تحت رعاية الرئيس عبدالفتاح السيسى

أعلن أسامة كمال، رئيس مجلس إدارة شركة تريد فيرز إنترناشيونال، المنظمة للمعرض والمؤتمر الدولى للتكنولوجيا للشرق الأوسط وأفريقيا Cairo ICT”23، أن الدورة 27 للمعرض تعقد تحت رعاية الرئيس عبدالفتاح السيسى، رئيس جمهورية مصر العربية.

كشف كمال عن أن المعرض يشهد أنشطة متخصصة للأمن السيبرانى، وكذلك الذكاء الاصطناعى بما يشمله من قطاعات وتخصصات متعددة، بالإضافة إلى قضايا الحوسبة السحابية، لافتًا إلى توسع المشاركات العالمية التى من بينها الجناح الصينى الذى سيشارك هذا العام بثلاثة أجنحة كبيرة داخل Cairo ICT”23.