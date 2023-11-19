إيلون ماسك يضيق الخناق على داعمي فلسطين بمنصة X

أعلن الملياردير إيلون ماسك اعتزامه تعليق أي حساب داعم لفلسطين يستخدم مصطلحات مثل "إنهاء الاستعمار" و"من البحر الى النهر" على "X" بزعم أنها تدعو إلى الإبادة الجماعية بحق اليهود، وفق روسيا اليوم.

واعتبر ماسك مالك منصة "إكس" (تويتر سابقا) أن مصطلح "إنهاء الاستعمار"، الذي تستخدمه حسابات داعمة لفلسطين "يدعو إلى الإبادة الجماعية بحق اليهود".

وأضاف في منشور عبر المنصة "كما قلت في وقت سابق من هذا الأسبوع، فإن "إنهاء الاستعمار" و"من النهر إلى البحر" وما شابه ذلك من العبارات الملطفة، تعني بالضرورة الإبادة الجماعية".

وأكد ماسك على عزمه تعليق أي حساب يتداول هذه المصطلحات عبر منصة "إكس" على اعتبار أنها "دعوات واضحة للعنف الشديد"، على حد زعمه.

يأتي ذلك، بعدما أدان البيت الأبيض الجمعة ما وصفه بـ"الترويج البغيض" لمعاداة السامية من قبل ماسك، بعد تبنيه منشورا على منصة "إكس".

وكان ماسك، أعرب عن تأييده لمنشور أحد الحسابات على "إكس" جاء فيه أن "اليهود يستخدمون ضد البيض نفس الكراهية التي يطلبون من الناس التوقف عن استخدامها ضدهم"، وعلق ماسك على المنشور قائلا: "لقد قلت الحقيقة".



