خبير مالي يتوقع استهداف البورصة لمستويات تاريخية جديدة خلال تعاملات الاسبوع

تتوقع حنان رمسيس خبير أسواق المال أن تواصل مؤشرات البورصة موجه صعودها، مستهدفة في ذلك مستويات جديدة، وتاريخية.

كما تتوقع أن يستهدف مؤشر البورصة الرئيسي إيجي أكس30 مستوي تاريخي عند مستوى 25000 نقطة، بدعم المشتريات، وذلك حال أيضا تجاوز المؤشر لمنطقة المقاومة المحددة عند منطقة 24500 نقطة، فيما تتوقع أن تكون مناطق الدعم عند مستوى23400 نقطة.

كانت مؤشرات البورصة خلال الجلسات القليلة الماضية قد عززت مكاسبها لتحافظ بذلك على مستوياتها تاريخية، بدعم التدفقات من المؤسسات المالية، بفئاتهم، وجنسياتهم المختلفة.

جاء هذا النشاط في السوق نتيجة العديد من الأحداث الإيجابية، المتعلقة بعدد من القطاعات المختلفة، التي شهدت أخبارا جوهرية تتعلق بنتائج أعمال، أو عمليات استحواذ، وإعادة تقييم لأصول الشركات، أو أيضا لترقب مجتمع السوق لتعويم العملة المحلية، وهو ما دفعهم إلى التحوط من التضخم، والحفاظ على أموالهم من التأكل.

الملاحظات التي شهدها السوق تتمثل في التراجع الطفيف في متوسطات قيم التداولات اليومية بالجلسات، حيث تراجع لنحو4.5 مليار جنيه، مقابل قيم أعلى من ذلك في الأسابيع السابقة.