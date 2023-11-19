عبدالسند يمامة: 25 يناير كانت ثورة ثم لوثت بدخول أجهزة استخبارات أجنبية

قال الدكتور عبدالسند يمامة، رئيس حزب الوفد، والمرشح لرئاسة الجمهورية: "ثورة 25 يناير 2011، كانت في البداية ثورة ثم لوثت ودخلت أجهزة استخبارات أجنبية".

وأضاف خلال لقائه في برنامج "على مسئوليتي"، المذاع على قناة "صدى البلد"، السبت، "أن في ذلك الوقت الدخل القومي عندنا كان وصل لـ7.25%، لكن ده معدل نمو مش معدل تنمية تفرق كتير، معدل نمو يعني استثمارات هائلة أجنبية ومصرية وعربية استفادت بها فئة معينة".

ولفت إلى أن فكرة التنمية الشاملة التي تتضمن الفئات المهمشة والصحة والتعليم كانت غائبة، لذلك خرجوا ونادوا بـ"العيش والحرية والعدالة الاجتماعية، لأن البعد الاجتماعي كان غائبا"، مضيفا أنه سيطبق الدعم العيني وليس النقدي.

تهيئة الجو المناسب للاستثمار

وأكد ضررورة تهيئة الجو المناسب للاستثمار، وإعادة النظر إلى الموازنة العامة لتكون معبرة عن الوضع الحالي، مضيفا أنه يجب الكشف عن تفاصيل الصناديق الخاصة ويكون هناك صندوق واحد، قائلا: "يعني ايه واحد شغال في مكان معين وطلع معاش وياخد أكثر من مليون جنيه، وواحد تاني ياخد 50 ألف".

وأشار عبدالسند يمامة، إلى أن القطاع الخاص هو الشريك الذي نأمله في التنيمة الاقتصادية، مضيفا أنه يجب دعمه ومساندته، ويجب تجاوز نسبة تمكين القطار الخاص لأكثر من 65% التي قررتها الدولة الآن، مؤكدا أنه يجب فتح الطريق التنفاسية له وفصله عن الحكومة والجيش.