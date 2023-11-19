الأحد 19 نوفمبر 2023
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

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عبدالسند يمامة يطالب بالكشف عن تفاصيل الصناديق الخاصة (فيديو)

الدكتور عبدالسند
الدكتور عبدالسند يمامة، رئيس حزب الوفد

أكد الدكتور عبدالسند يمامة، رئيس حزب الوفد، والمرشح لرئاسة الجمهورية، سعيه إلي تهيئة الجو المناسب للاستثمار، وإعادة النظر إلى الموازنة العامة لتكون معبرة عن الوضع الحالي.

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وأضاف خلال لقائه في برنامج "على مسئوليتي"، المذاع على قناة "صدى البلد"، السبت، أنه يجب الكشف عن تفاصيل الصناديق الخاصة ويكون هناك صندوق واحد، قائلا: "يعني ايه واحد شغال في مكان معين وطلع معاش وياخد أكثر من مليون جنيه، وواحد تاني ياخد 50 ألفا". 

القطاع الخاص شريك التنمية

وأكد أن القطاع الخاص هو الشريك الذي نأمله في التنيمة الاقتصادية، مضيفا أنه يجب دعمه ومساندته، ويجب تجاوز نسبة تمكين القطاع الخاص لأكثر من 65% التي قررتها الدولة الآن، مؤكدا أنه يجب فتح الطريق التنفاسية له وفصله عن الحكومة والجيش.

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