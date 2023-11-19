أسباب استبعاد إمام عاشور وحسين الشحات وطارق حامد من منتخب مصر

كشف مجدي عبد الغني نجم كرة القدم المصرية السابق سبب قرار المدير الفني لمنتخب مصر روي فيتوريا باستبعاد الثلاثي حسين الشحات و طارق حامد و إمام عاشور من حساباته لمواجهة سيراليون.

وقال عبد الغني: " أؤيد قرار البرتغالي روي فيتوريا بشأن استبعاد الثلاثي حسين الشحات وإمام عاشور وطارق حامد عقب مباراة جيبوتي ضمن مباريات الجولة الأولي والاستبعاد من مباراة سيراليون ".

وأضاف:" السر وراء استبعاد الثلاثي أن بعد مباراة جيبوتي قرر فيتوريا أن يقوم اللاعبين الذي لم يشاركوا في المباراة ومن بينهم الثلاثي بتدريبات على استاد القاهرة الدولي ".

وظهر في تقرير الجهاز الفني بجانب الـ GBS الذي يرتديه اللاعبين أنهم لم يكملوا التدريب عقب المباراة الذي كان من المقرر له 20 دقيقة وخاض الثلاثي أقل من 13 دقيقة.

وتابع مجدي عبد الغني: " بجانب أن الثلاثي كانوا في حالة غضب بسبب عدم المشاركة في المباراة أمام جيبوتي ".

وأكد مجدي عبد الغني:" أن إمام عاشور قبل المباراة بيوم واحد كان لم يتدرب بشكل جيد ووصل تقرير لـ روي فيتوريا بذلك، ورأي أن الثلاثي خرج عن النظام الداخلي للمنتخب الوطني مما جعله يقرر استبعادهم ".

موعد مباراة منتخب مصر و سيراليون اليوم

ويلتقي منتخب مصر مع سيراليون مساء غد الأحد الموافق 19 من شهر نوفمبر 2023، في تمام الساعة 6 مساء بتوقيت القاهرة، 7 مساءً بتوقيت المملكة العربية السعودية، 8 مساء بتوقيت الإمارات.