عبدالسند يمامة: مصر غنية بالخبرات.. ونحتاج للقطاع الخاص من أجل الصناعة والتشغيل

أكد د. عبدالسند يمامة، رئيس حزب الوفد، والمرشح الرئاسي، أنه سيكون لديه فريق رئاسي موجودين حاليًا وشاركوا في البرنامج الاقتصادي، موضحًا أن مصر غنية بالخبرات وبها كفاءات كبيرة، مشددًا على أن هناك رجال أعمال في مصر لديهم مليارات الأموال ويستثمروا خارج مصر.

وأوضح "يمامة"، خلال استضافته ببرنامج "على مسئوليتي" مع الإعلامي أحمد موسى، عبر شاشة "صدى البلد"، أننا نحتاج للقطاع الخاص من أجل الصناعة والتشغيل.

وأشار إلى هناك دول لم تنتهج الطريق الديمقراطي بالمعني الغربي كدولة الصين، مشددًا على أن هذه الدول عند النظر إليها هم نمور اقتصادية بفضل البرنامج الاقتصادي والاجتماعي وسيادة قانون وليس بها استثناءات.

وأشار إلى أن كوريا وسنغافورة وإندونيسيا والصين أصبحوا نمورا في الاقتصاد، مؤكدًا أن لم يبدوا بالديمقراطية بمعناها الغربي ولكن وصلوا في النهاية للديمقراطية.