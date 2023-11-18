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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

رياضة

بيراميدز يصارع الاتفاق السعودي لضم أحمد فتوح

أحمد فتوح
أحمد فتوح

أشاد مجدي عبد الغني نجم كرة القدم المصرية السابق بقرار روي فيتوريا المدير الفني للمنتخب الوطني بدخول أحمد فتوح الظهير الأيسر للزمالك التشكيل الأساسي، أمام جيبوتي.

وقال عبد الغني أن قرار فيتوريا بإشراك فتوح أساسيًا ضمن مباريات الجولة الأولي من التصفيات المؤهلة لكأس العالم 2026 ، أعاد اللاعب مرة أخري الحياة وبصورة جيدة أمام الجماهير.

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وقال مجدي عبد الغني نجم كرة القدم المصرية السابق في تصريحات عبر برنامج ملعب الشمس:" روي فيتوريا أعاد أحمد فتوح للحياة بالمشاركة أساسي أمام جيبوتي مع منتخب مصر.

وأضاف:" يدرس كل من الاتفاق السعودي وبيراميدز التعاقد مع أحمد فتوح الظهير الأيسر للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة.

وأكد مجدي عبد الغني:" قالت مصادر مقربة من اللاعب أن أحمد فتوح تلقي عرض من الاتفاق السعودي بجانب شفهي من بعض مسؤولو بيراميدز، وأتم:" لابد علي أحمد فتوح استغلال الفرصة.

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