وفاة طالبة صدمها قطار حال عبورها شريط السكة الحديد بجرجا

توفيت طالبة في السادسة عشرة من عمرها تقيم بدائرة مركز البلينا جنوب محافظة سوهاج صدمها قطار أسوان / القاهرة حال عبورها شريط السكة الحديد من مكان غير مخصص لعبور المشاه بين محطتي مزاتا وجرجا دائرة مركز جرجا وجرى نقل الجثة لمشرحة مستشفى جرجا العام وأخطرت النيابة العامة للتحقيق .





تلقى اللواء مساعد وزير الداخلية لأمن سوهاج إخطارًا من نائبه للجنوب يفيد بورود محضرا لمركز شرطة جرجا من قسم النقل والمواصلات بسوهاج يتضمن بلاغ ناظر محطة سكة حديد جرجا أنه أثناء مرور القطار [ أسوان – القاهرة ] بين محطتي مزاتا وجرجا / دائرة المركز [ غير مقرر وقوفه ] اصطدم بالطفلة "مريم . س . ع . ا" 16 سنة طالبة ومقيمة دائرة مركز البلينا حال عبورها شريط السكة الحديد من مكان غير مخصص لعبور المشاه مما أدي لوفاتها متأثرة بإصابتها وتم نقل الجثة لمشرحة مستشفى جرجا العام .





إنتقل لمكان الحادث مأمور وضباط وحدة مباحث المركز وبالفحص وسؤال والدتها "فاتن . ث . ج . ع" 38 سنة ربة منزل ومقيمة بذات الناحية بمضمون ما تقدم - بدائرة مركز جرجا ونفت الشبهة الجنائية .





تم تحرير المحضر اللازم بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات .