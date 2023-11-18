ضبط 4 طن مكرونة و2 طن أزر ونصف طن سكر مدعم بأسيوط

أكد وكيل وزارة التموين بأسيوط أن الهدف من الحملات التموينية منع التجاوزات في تجميع السلع وتخزينها في مخابز ومخازن غير مرخصة، والتي تؤدي إلى ارتفاع الأسعار وتكديس المواد الغذائية بدون وجه حق.

وتهدف الحملة التموينية لمكافحة الغش وضمان توفر المواد الغذائية الأساسية للمواطنين بأسعار معقولة

تم تنفيذ هذه الحملة بكفاءة عالية وتفانٍ، مع العمل على التعاون مع الأجهزة الأمنية والجهات الرقابية الأخرى لضمان نجاح الحملة.

ونتج عن الحملة ضبط مخزنين يحتويان على مجموعة متنوعة من المنتجات التموينية غير المشروعة. بلغ إجمالي كرتونات الزيت التمويني المضبوطة 360 كرتونة، وكل كرتونة تحتوي على 12 زجاجة، مما يجعل إجمالي عدد الزجاجات المضبوطة 4320 زجاجة. كما تم ضبط 537 كرتونة مكرونة تموينية، وفي كل كرتونة تحتوي 20 كيسًا، وبذلك يبلغ إجمالي عدد الأكياس المضبوطة 10740 كيسًا، وبلغت الوزنة الإجمالية 400 جم للكيس الواحد. بالإضافة إلى ذلك، ضُبطت 1800 كيلو جرام من الأرز، 560 كيلو جرام من السكر، و160 كيلو جرام من الدقيق.

تم العثور أيضًا على 7 كراتين من الشاي، وكل كرتونة تحتوي على 480 باكو. بذلك يبلغ إجمالي عدد باكو الشاي المضبوطة 3360 باكو. وتم ضبط 35 كرتونة من الجبنة، وفي كل كرتونة تحتوي على 27 علبة، مما يعني إجمالي عدد علب الجبنة المضبوطة 945 علبة.

تم التحفظ على جميع المضبوطات وتم تنفيذ الإجراءات القانونية اللازمة

جانب من المضبوطات

جانب من المضبوطات

جانب من المضبوطات

جانب من المضبوطات