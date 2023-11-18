أسباب نزيف الأنف وتأثيره على ضغط الدم

يرتبط نزيف الأنف بارتفاع ضغط الدم، حيث تكون قوة الدم على جدران الشرايين عالية، ما يسبب مضاعفات صحية خطيرة.

ووفقًا لما ذكره موقع هيلث لاين، يحدث نزيف الأنف عند تمزق الأوعية الدموية، مما يسبب نزيف من الممرات الأنفيك، وقد يكون أول مظهر من مظاهر ارتفاع ضغط الدم.

وعادًة يتم ضبط ضغط الدم إلى الدماغ أعلى من ضغط الدم الطبيعي، والذي يتراوح من 120/80 إلى 160/90، مما يحمي من النزيف في الدماغ، الذي يسبب السكتات الدماغية النزفية وقد يؤدي إلى الموت المفاجئ.

ووفقًا للخبراء، لا يتسبب ارتفاع ضغط الدم في حدوث نزيف في الأنف إلا إذا كنت تعاني من ارتفاع شديد في ضغط الدم، وعلى الرغم من عدم وجود صلة مباشرة بين الاثنين، توصلت دراسة سابقة إلى أن الأشخاص الذين لديهم تاريخ من ارتفاع ضغط الدم كانوا أكثر عرضة لنزيف الأنف الذي يتطلب زيارات للمستشفى مقارنة بالأشخاص الذين ليس لديهم تاريخ من ارتفاع ضغط الدم، ومع ذلك، هناك حاجة إلى مزيد من البحث للحصول على إجابة محددة.

و إذا كانت قراءة ضغط الدم لديك تبلغ 180/120 أو أكثر وتعاني من أعراض أخرى مرتبطة ، مثل ألم الصدر ، وضيق التنفس، وآلام الظهر ، والتنميل أو الضعف، وتغير في الرؤية أو صعوبة في التحدث ، فسيتم اعتبار هذا الأمر بمثابة طوارئ ارتفاع ضغط الدم.