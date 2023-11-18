ساديو ماني أفضل لاعب في مباراة السنغال وجنوب السودان

حصل النجم ساديو ماني لاعب فريق النصر السعودي على لقب أفضل لاعب في مباراة السنغال وجنوب السودان التي جمعت بينهما اليوم في إطار تصفيات كأس العالم.

وحقق منتخب السنغال فوزًا كبيرًا على جنوب السودان برباعية دون رد في المباراة التي جمعت بينهما اليوم على ملعب عبدولاي واد ضمن منافسات الجولة الأولى من دور المجموعات بتصفيات أفريقيا المؤهلة إلى كأس العالم 2026.

أرقام ساديو ماني أمام جنوب السودان

ساهم بـ3 أهداف من أصل 4 للسنغال

سجل هدفين ✅

صنع هدف ✅

أفضل لاعب في المباراة ✅

لعب 62 دقيقة في المباراة

سجل باب سار هدف تقدم منتخب السنغال من صناعة ساديو ماني في الدقيقة الأول من الشوط الأول، ثم أضاف النجم ساديو ماني لاعب النصر السعودي الهدف الثاني في الدقيقة الخامسة قبل أن يوقع لاميني كمارا على الهدف الثالث في الدقيقة الأخيرة من نصف اللقاء الأول.

وفي الشوط الثاني واصل منتخب السنغال سيطرته على مجريات اللقاء حتى تمكن ساديو ماني من تسجيل الهدف الرابع بأسود التيرانجا من ضربة جزاء في الدقيقة 56 من عمر المباراة.

بدأ منتخب السنغال المباراة بتشكيل مكون من:

حراسة المرمى: ميندي

الدفاع: كوليبالي، نيكاتي، جاكوبس، دياتا

الوسط: جايي، كمارا، سار

الهجوم: ندياي، ماني، ديالو

بهذا الانتصار يحصل منتخب السنغال على أول 3 نقاط في مشواره بالتصفيات ويتصدر بهم جدول ترتيب المجموعة، بينما يبقى منتخب جنوب السودان بدون نقاط.