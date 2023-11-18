حملة مواطن بالنمسا تشارك في مؤتمر لدعم الانتخابات الرئاسية المقبلة

شاركت حملة مواطن للسيدات الداعمة للانتخابات الرئاسية بمصر، بالعاصمة النمساوية فيينا في المؤتمر الذي أقامه النادي المصري بفيينا لحشد أبناء الجالية للمشاركة في العملية الانتخابية والتصويت المقبلة.



وكانت الدكتورة آيات خليفة منسقة حملة مواطن للسيدات بالنمسا قد اصطحبت معها عدد من عضوات الحملة للمشاركة في هذا الحدث الكبير الذي حضره لفيف من قيادات العمل العام في العاصمة النمساوية وكان في مقدمتهم الدكتور خالد حسين رئيس النادي و أعضاء مجلس إدارة النادي والأعضاء العاملين.



تحدث في المؤتمر اللواء أركان حرب أحمد إبراهيم العوضي رئيس لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب والأستاذ الدكتور محمد يحيى غيدة أمين عام مؤسسة القادة بجمهورية مصر العربية حيث استعرضا الضيفان الكبيران إنجازات الوطن، إضافة للتحديات التي تواجه الدولة المصرية.



ومن ناحيته قال الماجستير مجدي العشري خبير التأمينات المقيم بفيينا ومنسق حملة مواطن لدعم الرئيس بفيينا والذي حرص على المشاركة في هذا المؤتمر الجماهيري الحاشد لتأييد الانتخابات المصرية، أن أبناء مصر بالعاصمة النمساوية يدركون الأهمية القصوى للمشاركة في الانتخابات الرئاسية المقبلة ودعم القرار السياسي بالوطن.

أما إسلام طاحون مسؤول حملة مواطن في فيينا فلقد أعرب عن سعادته بالمؤتمر والشرح الذي قام به اللواء أركان حرب أحمد إبراهيم العوضي حول إنجازات الوطن والذي لاقى استحسان كل الحضور.

ومن جانبه أشاد بهجت العبيدي المتحدث الرسمي باسم الحملة الرسمية مواطن لدعم مصر بالجهد الكبير الذي يبيله النادي المصري بفيينا برئاسة الصديق الدكتور خالد حسين، مؤكدا على أن أبناء مصر الوطنيين بالنمسا على قلب رجل واحد داعمين الوطن في اي قرار مصيري هام.

received_719163723047456

received_1369686377318453

received_1422791324973217

received_767689881789995