حبس 3 مُتهمين بسرقة حواجز حديدية في الجيزة

أصدرت نيابة جنوب الجيزة، اليوم السبت، قراراً بحبس 3 أشخاص 4 أيام على ذمة التحقيقات لاتهامهم بمحاولة سرقة حواجز حديدية من داخل مخزن أسفل الطريق الدائري بشارع البحر الأعظم في الجيزة وطلبت النيابة تحريات المباحث حول الواقعة.

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وكان قسم شرطة الجيزة بمديرية أمن الجيزة قد تلقى بلاغاً من مشرف أمن يفيد بضبط 3 أشخاص أثناء محاولتهم سرقة 8 حواجز حديدية من داخل مخزن بالطريق الدائري بشارع البحر الأعظم بدائرة القسم.

وبمواجهة المتهمين أقروا بصحة الواقعة وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة وتولت النيابة العامة مباشرة التحقيقات.