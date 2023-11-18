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السبت 18 نوفمبر 2023
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د.أيمن محسب
رئيس التحرير
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بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

رياضة

السنغال تقسو على جنوب السودان برباعية في تصفيات كأس العالم

منتخب السنغال
منتخب السنغال

حقق منتخب السنغال فوزًا كبيرًا على جنوب السودان برباعية دون رد في المباراة التي جمعت بينهما اليوم على ملعب عبدولاي واد ضمن منافسات الجولة الأولى من دور المجموعات بتصفيات أفريقيا المؤهلة إلى كأس العالم 2026.

سجل باب سار هدف تقدم منتخب السنغال في الدقيقة الأول من الشوط الأول، ثم أضاف النجم ساديو ماني لاعب النصر السعودي الهدف الثاني في الدقيقة الخامسة قبل أن يوقع لاميني كمارا على الهدف الثالث في الدقيقة الأخيرة من نصف اللقاء الأول.

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ساديو ماني يسجل رقما قياسيا مع منتخب السنغال

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السنغال تضرب جنوب السودان بثلاثية في الشوط الأول

وفي الشوط الثاني واصل منتخب السنغال سيطرته على مجريات اللقاء حتى تمكن ساديو ماني من تسجيل الهدف الرابع بأسود التيرانجا من ضربة جزاء في الدقيقة 56 من عمر المباراة.

بدأ منتخب السنغال المباراة بتشكيل مكون من:

حراسة المرمى: ميندي 

الدفاع: كوليبالي، نيكاتي، جاكوبس، دياتا 

الوسط: جايي، كمارا، سار 

الهجوم: ندياي، ماني، ديالو 

بهذا الانتصار يحصل منتخب السنغال على أول 3 نقاط في مشواره بالتصفيات ويتصدر بهم جدول ترتيب المجموعة، بينما يبقى منتخب جنوب السودان بدون نقاط.

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