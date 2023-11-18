قررت النيابة العامة ، حبس 4 أشخاص 4 أيام على ذمة التحقيقات احتياطيًا بتهمة الإتجار بالنقد الأجنبي خارج السوق المصرفي فى الشرقية.

حبس 4 أشخاص بتهمة الإتجار بالنقد الأجنبي فى الشرقية

كان قطاع الأمن العام بمشاركة مديرية أمن الشرقية تمكن من ضبط (3 سائقين – تاجر ملابس - مقيمينبالشرقية) وبحوزتهم(مبالغ مالية"عملات أجنبية- محلية") وأمرت النيابة العامة.

وبمواجهتهم أقروا بحيازتهم للمبالغ المالية بقصد الإتجار فى النقد الأجنبى خارج نطاق السوق المصرفى بالمخالفة للقانون وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

جاء ذلك جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم الإتجار غير المشروع فى النقد الأجنبى.

إصابة 3 أشخاص إثر حادث انقلاب سيارة ملاكي بطريق غرب أسوان

وفي واقعة اخري ، تعرض 3 أشخاص للاصابة ، في حادث انقلاب سيارة ملاكى بطريق قرية غرب أسوان، مساء اليوم السبت، وعلى الفور توجهت سيارات الإسعاف لنقل المصابين إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم.

كانت البداية بتلقي غرفة عمليات النجدة في أسوان ، إخطارًا يفيد بوقوع حادث انقلاب سيارة ملاكي بطريق غرب أسوان، مما أسفر عن إصابة 3 أشخاص وعلى الفور تم الدفع بسيارات الإسعاف لنقل المصابين إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم وإجراء الفحوصات الطبية اللازمة لهما.

وانتقلت الجهات الأمنية إلى مكان الحادث و بالتحريات الأولية والفحص تبين أن المصابين هم كلًا من: عبدالناصر محمد عبد المتعال، عمره 49 سنه، وإصابته بكدمات وكسور بالساقين وجروح متفرقة بالجسم، ويعمل دكتور واستشاري طب الاطفال جامعة أسوان، ونجله محمد عبدالناصر، عمره 14 سنة، وإصابته جروح قطعية بالساق الأيمن وكدمات بالجسم، وسمية محمود محمد، وعمرها 40 سنة وإصابتها باشتباه كسر بالساق الأيمن، وتم نقلهم إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم وإجراء الفحوصات الطبية اللازمة لهم.

وحرر المحضر اللازم بالواقعة وأخطرت جهات التحقيق لتباشر تحقيقاتها حيالها الوصول إلى الأسباب وراءها.