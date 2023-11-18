ساديو ماني يسجل رقما قياسيا مع منتخب السنغال

سجل ساديو ماني نجم منتخب السنغال رقما قياسيا على مستوى المشاركات الدولية مع أسود التيرانجا وذلك بعد مشاركته أمام جنوب السودان في تصفيات أفريقيا المؤهلة إلى كأس العالم 2026.

ونشر الاتحاد السنغالي لكرة القدم عبر منصاته الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي أن مشاركة ساديو ماني مع السنغال امام جنوب السودان تحمل المباراة رقم 100 على المستوى الدولى لساديو مانى.

وشارك ساديو ماني مع السنغال في 99 مباراة دولية سجل خلالها 38 هدفا بالإضافة إلى 21 تمريرة حاسمة.

وجاء تشكيل منتخب السنغال ضد جنوب السودان، كالتالى: إدوارد ميندى، كاليدو كوليبالى، موسى نياخات، إسماعيل جاكوبس، كريبين دياتا، ادريسا جاي، لامين كامارا، بابا سار، إليمان نداي، ساديو مانى، حبيب ديالو.

ويتنافس منتخب السنغال فى تصفيات أفريقيا المؤهلة لكأس العالم ضمن المجموعة الثانية والتي تضم بجانبه كلا من: الكونغو الديموقراطية ، موريتانيا ، توجو ، السودان ، جنوب السودان.