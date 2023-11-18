عاجل
عبدالسند يمامة: أنا ضد الدروس الخصوصية ويجب عدم التدخل السياسي بالتعليم (فيديو) مصري يجبر طائرة قادمة من فرنسا بالهبوط بإيطاليا بسبب ورقة بها كلمتين وكيل فولكس فاجن يطرح موديلات 2024 من سيارات "جولف" و"تيجوان" و"تي روك" عبدالسند يمامة: تشكيل الحكومة سيكون له صبغة حزبية والاصلاح يحتاج مجموعة اقتصادية عبدالسند يمامة: مشكلات الشعب تدل على إخفاق النظام خلال 10 سنوات (فيديو)
السبت 18 نوفمبر 2023
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

رياضة

ساديو ماني يسجل رقما قياسيا مع منتخب السنغال

بوابة الوفد الإلكترونية

سجل ساديو ماني نجم منتخب السنغال رقما قياسيا على مستوى المشاركات الدولية مع أسود التيرانجا وذلك بعد مشاركته أمام جنوب السودان في تصفيات أفريقيا المؤهلة إلى كأس العالم 2026.

ونشر الاتحاد السنغالي لكرة القدم عبر منصاته الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي أن مشاركة ساديو ماني مع السنغال امام جنوب السودان تحمل المباراة  رقم 100 على المستوى الدولى لساديو مانى.

وشارك ساديو ماني مع السنغال في 99 مباراة دولية سجل خلالها 38 هدفا بالإضافة إلى 21 تمريرة حاسمة.

وجاء تشكيل منتخب السنغال ضد جنوب السودان، كالتالى: إدوارد ميندى، كاليدو كوليبالى، موسى نياخات، إسماعيل جاكوبس، كريبين دياتا، ادريسا جاي، لامين كامارا، بابا سار، إليمان نداي، ساديو مانى، حبيب ديالو.

ويتنافس منتخب السنغال فى تصفيات أفريقيا المؤهلة لكأس العالم ضمن المجموعة الثانية والتي تضم بجانبه كلا من: الكونغو الديموقراطية ، موريتانيا ، توجو ، السودان ، جنوب السودان.

الجريدة الورقية