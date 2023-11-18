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السبت 18 نوفمبر 2023
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د.أيمن محسب
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بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

رياضة

هالاند يغيب عن مواجهة إسكتلندا في تصفيات أوروبا

هالاند
هالاند

تأكد غياب  نجم النرويج إيرلنج هالاند عن منتخب بلاده  في مباراة بلاده الأخيرة في تصفيات بطولة أوروبا 2024 في مواجهة اسكتلندا بعد تعرضه لإصابة في القدم خلال مباراة ودية أمام منتخب جزر فارو الأسبوع الماضي.

وأصيب هالاند مهاجم مانشستر سيتي بطل إنجلترا بكدمة خلال المباراة الودية لبلاده الخميس الماضي، ومن ثم لن يشارك أمام اسكتلندا في جلاسجو ضمن المجموعة الأولى بتصفيات البطولة الأوروبية المقبلة يوم الأحد.

وقال أولا ساند طبيب المنتخب النرويجي في بيان: الإصابة ليست خطيرة لكنه يتألم كثيرا وحركته محدودة قليلا، ومن ثم لن يتمكن من اللعب أمام اسكتلندا.

ويحتل منتخب النرويج المركز الثالث في مجموعته بالتصفيات ولا يمكنه الحصول على أحد المركزين الأوليين المؤهلين للنهائيات بعد أن ضمنت إسبانيا واسكتلندا التأهل بينما يستطع المنتخب النرويجي المشاركة في النهائيات التي ستقام في ألمانيا إذا تأهل من خلال ملحق التصفيات.

وهالاند هداف منتخب بلاده في التصفيات بستة أهداف وقال مدرب النرويج ستيل سولباكن إنه لن يضم لاعبا بديلا للتشكيلة.

وقال المدرب: من المؤسف فعلا أن إيرلنغ لن يكون جاهزا للمباراة يوم الأحد لكننا لن نضيف بديلا له إلى التشكيلة.

وأضاف سولباكن: ستكون هذه فرصة كبيرة للاعبي الهجوم في الفريق.

وسيكون مانشستر سيتي الذي يقوده المدرب الإسباني بيب جوارديولا أيضا في أمس الحاجة لخدمات هالاند بينما يستعد لمواجهة كبيرة السبت المقبل مع ليفربول في الدوري الإنجليزي الممتاز بعد العطلة الدولية الحالية.

وينفرد هالاند حاليا بصدارة قائمة هدافي الدوري الإنجليزي الممتاز برصيد 13 هدفا.

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