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السبت 18 نوفمبر 2023
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

رياضة

السنغال تضرب جنوب السودان بثلاثية في الشوط الأول

ساديو ماني لاعب السنغال
ساديو ماني لاعب السنغال

تقدم منتخب السنغال على جنوب السودان بثلاثية دون رد في الشوط الأول من المباراة المقامة على ملعب عبدولاي واد ضمن منافسات الجولة الأولى من دور المجموعات بتصفيات أفريقيا المؤهلة إلى كأس العالم.

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تشكيل منتخب السنغال المتوقع لمواجهة جنوب السودان الليلة

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موعد مباراة السنغال وجنوب السودان في تصفيات كأس العالم 2026

بدأ منتخب السنغال المباراة بتشكيل مكون من:

حراسة المرمى: ميندي 

الدفاع: كوليبالي، نيكاتي، جاكوبس، دياتا 

الوسط: جايي، كمارا، سار 

الهجوم: ندياي، ماني، ديالو 

سجل باب سار هدف تقدم منتخب السنغال في الدقيقة الأول من الشوط الأول، ثم أضاف النجم ساديو ماني لاعب النصر السعودي الهدف الثاني في الدقيقة الخامسة قبل أن يوقع لاميني كمارا على الهدف الثالث في الدقيقة الأخيرة من نصف اللقاء الأول.

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