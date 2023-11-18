أوسوريو يقترب من تدريب نادي جديد بعد رحيله عن الزمالك

يقترب خوان كارلوس أوسوريو من تدريب نادي إنديبندينتي ديل فايي الإكوادوري، بعد رحيله عن الزمالك لسوء النتائج.

الزمالك قرر إقالة أوسوريو من منصبه بعد الخسارة أمام زد ضمن الجولة السادسة من للدوري المصري.

وذكرت صحيفة "ecuavisa" الإكوادورية فإن مدرب الزمالك السابق أوسوريو بات أبرز المرشحين لخلافة المدرب الأرجنتيني مارتن أنسيلمي في تدريب فريق إنديبندينتي ديل فايي.

ويعد فريق إنديبندينتي ديل فايي حيث العهد بمنصات التتويج حيث توج بلقب الدوري الإكوادوري عام 2021 للمرة الأولى في تاريخه كما صعد لنهائي الدوري في الموسم الحالي 2023.

ورحل أوسوريو عن الزمالك بعد تدريب الفريق لمدة 7 أشهر حقق من خلالها الفوز في 13 لقاء من أصل 25 وخسر في 6 وتعادل في 6.

ويقود الزمالك معتمد جمال بشكل مؤقت، واستطاع أن يتأهل بالفريق إلى المباراة النهائية ببطولة كأس مصر بعد الفوز على بيراميدز في مواجهة دور نصف النهائي للبطولة.

ويستعد الزمالك لمواجهة فريق أبو سليم الليبي في مستهل مشواره بدور المجموعات في بطولة الكونفدرالية الإفريقية، والمقرر إقامتها يوم الأحد 26 نوفمبر الجاري باستاد برج العرب.