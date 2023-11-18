الدفاع الأذربيجانية تنفي قصف مواقع مسلحة للقوات الأرمينية
نفت وزارة الدفاع الأذربيجانية المعلومات التي نشرتها وزارة الدفاع الأرمينية حول قصف مزعوم لمواقع القوات المسلحة الأرمينية من قبل وحدات من الجيش الأذربيجاني.
وذكرت الدفاع الأذربيجانية - في بيان أوردته قناة (روسيا اليوم) الإخبارية اليوم السبت: "نرفض هذه المعلومات بشكل قاطع".
كانت الدفاع الأرمينية قد أعلنت - في وقت سابق اليوم - إصابة جندي أرميني بقصف أذربيجاني، مشيرة إلى أن تقييم درجة إصابته "متوسطة".
وكان رئيس وزراء أرمينيا نيكول باشينيان، قد ذكر - سابقًا - أن سلطات البلاد تعتزم تكثيف العمل الدبلوماسي والسياسي لتوقيع اتفاق سلام مع أذربيجان.
بدوره، قال الرئيس الأذربيجاني إلهام علييف إن أذربيجان لا تحتاج إلى صراع مسلح جديد مع أرمينيا.