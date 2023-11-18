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السبت 18 نوفمبر 2023
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بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

رياضة

الجمعية العمومية للأهلي تفوض مجلس الإدارة في جدول الأعمال

الأهلي
الأهلي

قامت الجمعية العمومية العادية للنادي الأهلي بتفويض مجلس الإدارة في جدول الأعمال، وذلك بعد عدم اكتمال النصاب القانوني، على أن يقوم المجلس بتحويل الميزانية إلى الجهة الإدارية.

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وكشف الدكتور سيد حزين، مدير مديرية الشباب والرياضة بالقاهرة، اليوم عن حضور 3034 عضوًا فقط من أعضاء الجمعية العمومية في اجتماعها الثاني، في حين كان يتطلب النصاب القانوني حضور 10% من أعضاء النادي الذين لهم حق التصويت أو 5 آلاف عضو أيهما أقل.

في سياق متصل، أبدى السويسري مارسيل كولر المدير الفني للأهلي موقفه من أزمة الثنائي حسين الشحات وإمام عاشور لاعبي الفريق الأحمر مع المنتخب الوطني.

وقام كولر بالاستفسار عن قرار البرتغالي روي فيتوريا، الجهاز الفني للمنتخب الوطني، باستبعاد الثنائي من رحلة ليبيريا لخوض لقاء سيراليون في تصفيات كأس العالم 2026 المقرر غداً الأحد.

ومنح كولر تعليماته خالد بيبو، مدير الكرة، بضرورة التواصل مع اللاعبين وإخطارهما بالعودة للتدريبات الجماعية غداً الأحد بعد قرار المنتخب دون توقيع أي عقوبات ضد الثنائي.

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