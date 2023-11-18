التحفظ على كاميرات المراقبة في واقعة مقتل شاب على يد 4 أشخاص

أمرت جهات التحقيق بالشرابية اليوم بالتحفظ على كاميرات المراقبة في واقعة مقتل شاب على يد 4 أشخاص بسبب مشاجرة نشبت بينهم بدائرة القسم بسبب خلافات الجيرة للوقوف على ملابسات الواقعة، كما طلبت تحريات المباحث الجنائية حول الواقعة.

كانت لأجهزة الأمن بالقاهرة قد تلقت بلاغا من غرفة عمليات النجدة بوقوع مشاجرة، ونتج عنها إصابة شاب فى الشرابية نقل إلى المستشفى، وتوفي بداخلها.

على الفور انتقل رجال المباحث إلى المكان، وتبين من خلال الفحص قيام 4 أشخاص بالاعتداء على الشاب بسبب خلافات الجيرة، ويجري رجال المباحث تحرياتهم لكشف ملابسات الواقعة، وجارٍ ضبط المتهمين، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم.