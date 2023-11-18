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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

رياضة

الزمالك 2004 يدك شباك العياط برباعية في دوري منطقة الجيزة

الزمالك
الزمالك

حقق فريق الزمالك  لكرة القدم مواليد 2004 ،  فوزًاعلى العياط بأربعة أهداف دون مقابل، في المباراة التي جمعت الفريقين اليوم السبت على مجمع ملاعب الراحل إبراهيم يوسف بمقر القلعة البيضاء، ضمن مباريات الجولة التاسعة لمسابقة دوري منطقة الجيزة.

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 أهداف الزمالك

أحرز أهداف الزمالك كل من، عبد الغفار أنور ويحيى محمد حسن وعبد الستار أحمد ومحمود عصام الحصري. ويتصدر فريق الزمالك 2004 ترتيب المجموعة الأولى لدوري منطقة الجيزة برصيد 27 نقطة بالفوز في 9 مباريات على التوالي. 

يقود فريق الزمالك 2004 كل من، رفاعي محمد رفاعي مديراً فنياً، وهشام إبراهيم و ناجي فضل و محمد فوزي مدربين مساعدين، ومصطفى جاد مدرباً لحراس المرمى، ومهند ياسر إدارياً، ومحمد علام أخصائي تأهيل وإصابات، و إبراهيم بحر عاملاً للمهمات.

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