الزمالك 2004 يدك شباك العياط برباعية في دوري منطقة الجيزة

حقق فريق الزمالك لكرة القدم مواليد 2004 ، فوزًاعلى العياط بأربعة أهداف دون مقابل، في المباراة التي جمعت الفريقين اليوم السبت على مجمع ملاعب الراحل إبراهيم يوسف بمقر القلعة البيضاء، ضمن مباريات الجولة التاسعة لمسابقة دوري منطقة الجيزة.

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أهداف الزمالك

أحرز أهداف الزمالك كل من، عبد الغفار أنور ويحيى محمد حسن وعبد الستار أحمد ومحمود عصام الحصري. ويتصدر فريق الزمالك 2004 ترتيب المجموعة الأولى لدوري منطقة الجيزة برصيد 27 نقطة بالفوز في 9 مباريات على التوالي.

يقود فريق الزمالك 2004 كل من، رفاعي محمد رفاعي مديراً فنياً، وهشام إبراهيم و ناجي فضل و محمد فوزي مدربين مساعدين، ومصطفى جاد مدرباً لحراس المرمى، ومهند ياسر إدارياً، ومحمد علام أخصائي تأهيل وإصابات، و إبراهيم بحر عاملاً للمهمات.