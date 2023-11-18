إطلاق برنامج تفعيل دور المدرسة في تعزيز الوعي المجتمعي غدًا

كشف الدكتور رضا حجازى وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، عن إطلاق برنامج "تفعيل دور المدرسة فى تعزيز الوعي المجتمعي وقيم المواطنة لدى الطلاب" غدًا الأحد.

ولفت وزير التربية والتعليم إلى أن برنامج تفعيل دور المدرسة يستهدف مديرى المدارس، والمعلمين والاخصائيين الاجتماعيين، ورؤساء مجالس أمناء الإدارات التعليمية، وأمين اتحاد الطلاب بالإدارة التعليمية.

تفاصيل برنامج تفعيل دور المدرسة

وأوضح وزير التربية والتعليم أن برنامج تفعيل دور المدرسة يتضمن التوعية بالمشروعات القومية وإنجازات الدولة المصرية، ومعنى المواطنة، وممارسة الحقوق.

ونوه وزير التربية والتعليم عن تنفيذ المتدربين خطة تنفيذية في برنامج تفعيل دور المدرسة لتطبيق ما تم التدريب عليه.

جاء ذلك خلال اجتماع وزير التربية والتعليم مع الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية اجتماعًا بقيادات التربية والتعليم، ومديرى الإدارات التعليمية، بديوان المحافظة؛ للوقوف على الإجراءات المتعلقة بانضباط وانتظام العام الدراسي، وتنفيذ المهام والتعليمات المنظمة للعملية التعليمية.

وأوضح وزير التربية والتعليم أن توفير شرح المناهج الدراسية يستهدف إتاحة الفرصة لتحقيق أقصي درجات التحصيل الدراسي للطلاب.

ووجه وزير التربية والتعليم بضرورة قيام مديرية التربية والتعليم والإدارات التعليمية بتعريف الطلاب في مختلف المدارس بالمواد التعليمية والتدريبية على المناهج الدراسية.

ولفت وزير التربية والتعليم إلى أن المواد التدريبية على المناهج الدراسية أتاحتها الوزارة مجانا على موقعها الرسمي.

وأضاف وزير التربية والتعليم أنه لإثراء عملية التعلم تم تزويد هذه المواد باختبارات على كل وحدة دراسية في المناهج الدراسية يقوم الطالب بحلها ويمكن تقييم أدائه من خلالها.

ونوه وزير التربية والتعليم بأن الوزارة استعانت بالمدرسين الأكفاء المعروفين على مستوى الجمهورية؛ لشرح الدروس في المناهج الدراسية على القنوات والمنصات التعليمية وإتاحة هذه الدروس على قنوات "مدرستنا" ومنصات البث المباشر.

ووجه وزير التربية والتعليم بأقصى درجات الاستفادة من فترات المشاهدة لقنوات "مدرستنا" بالمدارس لشرح المناهج الدراسية لجميع الصفوف.

وقال وزير التربية والتعليم إن الوزارة تعمل على العديد من المحاور، وتنفيذ الإجراءات التي تضمن تحقيق عام دراسي منضبط وآمن ورفع العبء عن كاهل الطلاب والأسرة المصرية.

وأشار وزير التربية والتعليم إلى توفير مجموعات الدعم المدرسي لتسهيل شرح المناهج الدراسية على الطلاب بجميع الصفوف التعليمية في المدارس.

ووجه وزير التربية والتعليم بتوفير كافة وسائل الدعم للطلاب بهذه المجموعات، والتواصل مع أولياء الأمور؛ لمتابعة مستوى الطالب الدراسي وتعظيم الاستفادة من هذه المجموعات.

