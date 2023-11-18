أبرز مزايا وظائف السفارة السعودية في الهند لعام 1445

بحث السعوديون خلال الساعات القليلة الماضية، عن الوظائف الشاغرة لدى الإدارة العامة للموارد البشرية في وزارة الخارجية السعودية التي أعلنت عنها عبر موقع الوزارة الرسمي في إحدى المنصات عن توفر وظائف تعاقدية للكفاءات الوطنية المؤهلة سواء كانوا رجالاً أو نساءًا لوظائف شاغرة في سفارة المملكة العربية السعودية في نيودلهي عاصمة الهند.

أعلنت الإدارة العامة للموارد البشرية في وزارة الخارجية السعودية عن توفّر فرص وظيفية عقدية في سفارتها بالعاصمة الهندية “نيودلهي”، وتتضمن هذه الوظائف مجموعة متنوعة من المسميات الوظيفية تتمثل في الآتي:

سكرتير تنفيذي.

وظيفة إدارية مساندة.

أخصائي قانوني.

أخصائي أمني.

مشرف حاسب آلي.

مترجم للغة الهندية.

شروط التقديم على وظائف السفارة السعودية لعام 1445:

أكدت الإدارة أن الكفاءة والقدرة هما الأساس الرئيسي في اختيار المرشحين لهذه الوظائف، وفيما يلي شروط التقديم:

أن يكون المتقدم حاملاً للجنسية السعودية.

الحصول على الدرجة العلمية المطلوبة لكل وظيفة وفق التخصص المحدد بتقدير لا يقل عن “جيد جدًا”.

معادلة المؤهل الذي يأتي من خارج المملكة من الجهة المختصة.

إجادة اللغة الإنجليزية بدرجة لا تقل عن “5” في اختبار “ILETS” أو ما يعادلها في اختبار “TOFEL” أو لغة البلد المضيف.

عدم وجود حكم شرعي أو سجن بقضية مخلة بالشرف أو الأمانة، مع التعهد الخطي بتنفيذ مهام العمل في البعثات الخارجية.

مزايا وظائف السفارة السعودية التعاقدية

تتمتع هذه الوظائف بالمميزات التالية:

رواتب شهرية.

بدل سكن.

تأمين صحي.

تذاكر سفر سنوية.

بدل رسوم المدارس الخارجية للأبناء.

بدلات أخرى.

موعد التقديم في وظائف السفارة السعودية التعاقدية:

بدأ التقديم لشغل وظائف السفارة السعودية في عاصمة الهند من اليوم الخميس الموافق السادس عشر من نوفمبر الجاري، وتستمر حتى الأربعاء الموافق الثاني والعشرين من شهر نوفمبر الجاري.