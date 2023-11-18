زيلينسكي يقر عقوبات على أفراد وكيانات على صلة بروسيا

وافق الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، على قرار مجلس الأمن القومي والدفاع بشأن تطبيق وتعديل تدابير عقابية بحق أشخاص وشركات على صلة بروسيا.

وذكرت وكالة أنباء يوكرينفورم الأوكرانية أنه قائمة العقوبات تضم أفرادا مثل: عضو مجلس الدوما الروسي ديمتري سابلين، والسياسي الأوكراني دميترو سفياتاش، ووزير التعليم الأوكراني السابق دميترو تاباتشنيك، والموسيقي الأوكراني يوري كوت، ورئيس وراء لأوكرانيا السابق ميكولا أزاروف، ورئيس جمهورية القرم الحالي سيرجي أكسيونوف، ورئيس "جمهورية لوجانسك الحالي" ليونيد باسيشنيك، وعضو البرلمان الأوكراني السابق أوليج تساريوف. ويتضمن ملحق آخر لقرار مجلس الأمن القومي، 100 فرد آخر متأثرين بالعقوبات.

بالإضافة إلى ذلك، تم فرض عقوبات على 37 كيانا قانونيا، من بينها المؤسسة الخيرية غير الحكومية لعموم روسيا "صندوق الأطفال الروسي"، والمؤسسة الخيرية "جغرافيا الخير"، والمنظمة المستقلة غير الربحية التي تعمل على تعزيز التكيف الاجتماعي للأفراد "حي لوي".

وستكون العقوبات سارية لمدة خمس وعشر سنوات وفقا لذلك.

ذكرت وكالة تاس الروسية اليوم السبت أن طيارا عسكريا أوكرانيا انشق عن القوات المسلحة الأوكرانية وسافر إلى روسيا.

وأفادت الوكالة بأن طيار مروحية من طراز "كا-52" ويدعى أليكسي فوفيفودا،هو الذي نظم فرار الطيار الأوكراني إلى روسيا.

ونقلت الوكالة عن أليكسي فوفيفودا قوله: "الطيار العسكري الأوكراني موجود في روسيا للتشاور مع جهاز الأمن الفيدرالي".

وأضاف أنه لا يستطيع حتى الآن الكشف عن تفاصيل هذه العملية.