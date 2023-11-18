الرجاء المغربي يحصل على 40 ألف دولار من عمرو وردة

تلاحق الأزمات الدولي المصري عمرو وردة، والذي فسخ تعاقده مع عدد من الأندية خلال الفترة القصيرة الماضية، حيث كان أخر هذه الأندية فاركو ومن قبله الرجاء المغربي.

وكان الرجاء المغربي قد أعلن عن تعاقده مع عمرو وردة في صفقة انتقال حر، لكن فسخ التعاقد بين الطرفين بعد 10 ساعات، وذلك بسبب ظروف خاصة باللاعب.

وكشف موقع le360 المغربي أن الرجاء سيحصل على مبلغ مالي كبير نظير فسخ اللاعب عمرو وردة تعاقده مع الفريق بالتراضي، بعد إصراره على مغادرة الأخضر، وذلك بسبب عدم تأقلمه مع الفريق، عقب التعاقد معه في صفقة انتقال حر.

وأوضح الموقع المغربي أن وردة سيدفع 40 ألف دولار للرجاء مقابل فسخ تعاقده، حيث ستنتعش خزينة النادي بهذه الأموال.

ويمر عمرو وردة بفترة عصيبة خلال الفترة الحالية، بعدما قام بفسخ تعاقده مع فاركو، والذي تعاقد معه، لكنه قرر عدم التدرب مع النادي وغاب عن المران لعدة مرات، ليقرر بعدها فسخ التعاقد.