بث مباشر.. مشاهدة مباراة هولندا وإيرلندا في تصفيات أمم أوروبا 2024

بث مباشر هولندا وإيرلندا، تنقل بوابة الوفد الإلكترونية مساء اليوم السبت، بثًا مباشرًا لمشاهدة مباراة هولندا ضد إيرلندا والتي ستقام ضمن مواجهات الجولة التاسعة من منافسات المجموعة الثانية ضمن مسابقة تصفيات أمم أوروبا 2024 "اليورو".

يحتل منتخب فرنسا المركز الاول في ترتيب المجموعة الثانية من تصفيات أمم اوروبا 2024 برصيد 18 نقطة، ونجح في حسم التأهل بالفعل، في حين يحل منتخب هولندا وصيفا برصيد 12 نقطة، وهو نفس رصيد منتخب اليونان "الثالث".

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تشكيل منتخب هولندا المتوقع لمواجهة إيرلندا في تصفيات أمم اوروبا 2024

استقر رونالدو كومان المدير الفني لمنتخب هولندا على طريقة لعب 4-3-3، والتي تضم كل من:-

حراسة المرمي: بارت فيربروجين

خط الدفاع: دالي بليند – لوتشاريل جيترويدا – فيرجيل فان دايك – دينزل دومفرايس.

خط الوسط: تيجاني ريندرز – ماتس وايفر – كليندشي هارتمان

وفي الهجوم: تشافي سيمونز – فوت فيخهورست – كودي جاكبو.

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موعد مشاهدة مباراة هولندا وإيرلندا والقناة الناقلة

من المقرر أن تنطلق صافرة مباراة هولندا مع نظيره منتخب إيرلندا، على ملعب يوهان كرويف أرينا، في تمام الساعة 21:45 بتوقيت القاهرة، وفي تمام الساعة 22:45 بتوقيت مكة المكرمة.

وتذاع مباراة هولندا ضد إيرلندا في تصفيات اليورو عبر قناة بي إن سبورتس اتش دي 1 بتعليق عصام الشوالي.

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