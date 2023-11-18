هالاند يكشف موقفه من خوض مواجهة النرويج واسكتلندا

كشف المهاجم النرويجي إرلينج هالاند، لاعب مانشستر سيتي ومنتخب النرويج، موقفه من خوض مباراة منتخب بلاده أمام نظيره الاسكتلندي، والمقرر لها غدًا الأحد.

وأكد هالاند عبر موقع التواصل الاجتماعي"تويتر" سابقًا، و"x" حاليًا، غيابه عن مباراة النرويج أمام اسكتلندا، بعد الإصابة التي تعرض لها خلال المواجهة السابقة أمام جزر فارو، بتصفيات كأس العالم 2026 المقبلة.

وأشار هالاند إلى أنه يتمنى لزملاؤه اللاعبين في المنتخب التوفيق، حيث شدد أنه سيخضع للعلاج ومحاولة العودة سريعًا خلال الفترة المقبلة.

وكان طبيب المنتخب النرويجي قد كشف في وقت سابق عن أن هالاند لن يستطيع لعب مواجهة اسكتلندا غدًا، بعد الإصابة التي تعرض لها خلال المباراة الماضية.

ويخشى بيب جوارديولا، المدير الفني لمانشستر سيتي من عدم لحاق مهاجم الفريق بلقاء الفريق أمام ليفربول، في المباراة التي تُلعب السبت المقبل، ضمن منافسات الدوري الإنجليزي الممتاز.

يذكر أن مانشستر سيتي وليفربول يتصارعان على صدراة الدوري الإنجليزي لهذا الموسم، حيث يحل السيتي في الصدارة بـ 28 نقطة، بينما يأتي الريدز في الوصافة بـ 27 نقطة.