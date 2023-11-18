مشاهدة مباراة فرنسا وجبل طارق بتصفيات اليورو2024

يترقب عشاق الكرة العالمية مباراة المنتخب الفرنسي الأول لكرة القدم مع منتخب جبل طارق مساء اليوم السبت في المباراة المرتقبة التي ستجمع بينهما على أليانز ريفييرا ضمن منافسات الجولة التاسعة من التصفيات المؤهلة لكأس الأمم الأوروبية " يورو 2024 ".





حسمت الديوك الفرنسية التأهل ليورو 2024، بعدما تصدر المجموعة الثانية بـ18 نقطة بفارق ست نقاط عن هولندا واليونان



توقيت مباراة فرنسا وجبل طارق



تبدأ صافرة مباراة فرنسا وجبل طارق في تمام الساعة العاشرة إلا ربع مساءًا بتوقيت القاهرة، والحادية عشر إلا ربع بتوقيت مكة المكرمة، فيما تقام المباراة في تمام الساعة الثانية عشر إلا ربع بتوقيت أبو ظبي.