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جاياردو يغادر الأرجنتين تمهيدًا للتوقيع مع نادي الاتحاد السعودي (فيديو) السعودية تدين قصف الاحتلال الإسرائيلي مدرسة الفاخورة بغزة
السبت 18 نوفمبر 2023
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

عربى وعالمى

"مروعة ومفجعة".. الأونروا واليونيسيف تدينان الغارات الإسرائيلية على مدارس غزة

غزة
غزة

أدانت وكالة الأونروا ومنظمة اليونيسيف، اليوم السبت، الغارات "المروعة"، التي استهدفت مدارس في قطاع غزة المحاصر منذ السابع من أكتوبر الماضي، فيما أكدت مصادر إعلامية أن القصف خلف عشرات القتلى والجرحى.

 

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وقال المفوض العام للأونروا، فيليب لازاريني ، عبر منصة "إكس"، إنه يتلقى "صورا مروعة ولقطات للعديد من القتلى والجرحى في مدرسة أخرى للأونروا تؤوي آلاف النازحين في شمال قطاع غزة".

وأضاف: "لا يمكن أن تصبح هذه الهجمات أمرا عاديا، يجب أن تتوقف. لا يمكن لوقف إطلاق النار لأسباب إنسانية أن يتأخر أكثر من ذلك".

كما قالت أديل خضر، المديرة الإقليمية لليونيسف في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، إن مشاهد القتل والدمار في أعقاب الهجمات على مدرستي الفاخورة وتل الزعتر في غزة، والتي أسفرت عن مقتل العديد من الأطفال والنساء، مروعة ومفجعة.

وشددت على ضرورة وقف هذه "الهجمات الفظيعة" على الفور، مبرزة أن الأطفال والمدارس والملاجئ ليسوا هدفا.

وكان قصف إسرائيلي قد استهدف، في وقت سابق السبت، مدرستي الفاخورة وتل الزعتر في شمال غزة.

 

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