موعد امتحانات أبنائنا في الخارج لجميع الصفوف الدراسية

حددت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى موعد انطلاق امتحانات أبنائنا في الخارج للعام الدراسي 2023-2024.

وتنطلق امتحانات الفصل الدراسي الأول لطلاب نظتم أبنائنا في الخارج يوم 13 يناير 2024، أما امتحانات الفصل الدراسي الثاني فتبدأ يوم 25 مايو 2024.

فتح باب التقديم لامتحانات أبنائنا في الخارج

وفتحت وزارة التربية والتعليم باب التقدم لامتحانات أبنائنا في الخارج للعام الدراسي 2023-2024 على الرابط الرسمي المخصص.



وحدد كتيب تعليمات التقدم للامتحانات الرسوم المطلوبة وخطوات التقدم للامتحانات وتسجيل الاستمارة الإلكترونية.

ونبهت وزارة التربية والتعليم بدفع رسوم امتحانات أبنائنا في الخارج وقدرها 150 دولار أمريكي، لكل طالب في أي صف دراسي (من الأول رياض أطفال وحتى الثاني الثانوي) من خلال المنصة الإلكرونية لأبنائنا في الخارج وفقاً للخطوات المعلنة.

وخصصت وزارة التربية والتعليم رابط التسجيل في امتحانات أبنائنا في الخارج عبر المنصة الرسمية على موقع الوزارة.

وللتسجيل في امتحانات أبنائنا في الخارج (اضغط هنا).

رابط توزيع المناهج الدراسية لنظام أبنائنا في الخارج

وأعلنت وزارة التربية والتعليم خطة توزيع المناهج الدراسية كاملة على موقع وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني المنصة الإلكترونية لامتحانات أبنائنا في الخارج للاطلاع عليها وطباعتها.

ونشرت وزارة التربية والتعليم خطة توزيع المناهج الدراسية لكل صف دراسي من الصف الأول الابتدائي حتى الصف الثاني الثانوي للشعبتين العلمية والأدبية.

وتستهدف وزارة التربية والتعليم من نشر المناهج الدراسية لجميع الصفوف التعليمية إلكترونيًا سهولة الوصول إليها من الطلاب في مختلف الدول، وإمكانية طباعتها والاعتماد عليها في المذاكرة.

لتحميل خطة توزيع المناهج الدراسية كاملة للطلاب المتقدمين للامتحانات بنظام أبنائنا في الخارج (اضغط هنا).

خطوات التسجيل في امتحانات أبنائنا في الخارج

١. إنشاء حساب خاص به على المنصة الإلكترونية لأبنائنا في الخارج.

٢. تحديد عدد الأبناء المتقدمين لأداء امتحانات أبنائنا في الخارج من خلال الحساب الذي تم إنشاؤه لولي الأمر.

٣. سداد مبلغ 150 دولار أمريكي لكل طالب في أي مرحلة دراسية من خلال المنصة الإلكترونية لأبنائنا في الخارج بعد إتمام عملية التسجيل الإلكتروني لولي الأمر، وتطبق الشروط والأحكام.



٤. تسجيل الاستمارة الإلكترونية للتقدم لامتحانات أبناؤنا في الخارج واستيفاء كافة البيانات المطلوبة في الاستمارة بكل دقة ورفع صورة واضحة حديثة من مستندات التقدم المطلوبة لكل طالب على حدة بصيغة PDF ، مع طباعة استمارة التقدم وإرفاقها مع أصول المستندات.