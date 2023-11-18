تبادل لإطلاق النار بين دورية عسكرية ومطلوبين أثناء مداهمة في بعلبك بلبنان

أعلن الجيش اللبناني إصابة مطلوب في تبادل لإطلاق النار، اليوم السبت، بين دورية عسكرية ومطلوبين بحي الشراونة ببعلبك، مؤكدا ضبط كمية من المخدرات والأسلحة والذخيرة، إضافة إلى سيارة غير قانونية.

وأكد الجيش اللبناني أن وحدة من الجيش تؤازرها دورية من مديرية المخابرات داهمت اليوم منازل مطلوبين في حي الشراونة ببعلبك، وتعرضت لإطلاق نار دون وقوع إصابات بين العسكريين؛ فردت بالمثل ما أدى إلى مطلوب لإقدامه على إطلاق النار باتجاه دوريات للجيش في تواريخ سابقة بواسطة أسلحة حربية؛ ما أدى إلى إصابة 3 عسكريين.

وأوضح الجيش أن المصاب تم نقله إلى أحد مستشفيات المنطقة للمعالجة.

ويعيش الجنوب اللبناني أجواء حرب غير معلنة مع إسرائيل تعكسها المواجهات اليومية التي تسجل مع حزب الله منذ انطلاق عملية طوفان الأقصى، فيما يرى عدد من المراقبين أن القصف المتبادل هو مقدمة لحرب قد تكون أعنف من حرب يوليو 2006، التي لم توفر حينها البشر ولا الحجر.

وشهد الجنوب طوال يوم أمس مواجهات متقطعة، بدأها الحزب بهجمات على المواقع الإسرائيلية عند الحدود، دارت بعدها مواجهات عنيفة، بقيت عند الإطار الحدودي، ولم تنتقل إلى داخل الجنوب أو المستعمرات