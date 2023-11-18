زراعة 4 آلاف نخلة بمشروعات أمن غذائي قنا

تابع اللواء أشرف الداودي محافظ قنا ، اليوم السبت، أعمال رعاية النخيل البرحي والمجدول بمزرعة النخيل التابعة لمشروعات الأمن الغذائي بمنطقة المعنا ، للإطمئنان علي تطبيق أفضل الأساليب العلمية في رعاية أشجار النخيل.

رافقه أشرف الطيب مدير مشروعات الأمن الغذائي ، و ثابت إبراهيم مدير مشروع الغابة . حيث تابع محافظ قنا أعمال تقليم النخيل وتسميدها ، وأعمال فصل الفسائل وعدم تركها متزاحمة ، والترديم حول جذع النخلة وسد الفراغات لعدم ملامسة الماء لجذع النخلة أثناء الري لحمايتها من الإصابة ببعض الأمراض التي تصيب النخيل، موجها بعمل جدول بتوقيتات معلومة لجميع أعمال الرعاية التي تتم للنخيل ، مع ضرورة الالتزام بتلك التوقيتات لضمان تحقيق أفضل معدلات نمو وإنتاج لنخيل المزرعة.

يُذكر أن مزرعة النخيل تقع علي مساحة ٥٥ فدان ، و تضم ٤ الآف نخلة ، بواقع ٣٠٠٠ نخيل برحي ، و ١٠٠٠ نخلة مجدول ، و يتم طرح إنتاجها من البلح بمنافذ المحافظة بأسعار مخفضة للمواطنين للتخفيف عن كاهلهم .

وتمتلك محافظة قنا، منظومة متكاملة لإنتاج السلع الغذائية التي يحتاجها المواطن القنائي والتي تتمثل في مشروعات الأمن الغذائى بمنطقة المعنا والتي تضم مشروعات "محطة الألبان رقم 1، محطة الألبان رقم 2، ومزرعة النخيل والصوبات الزراعية، ومشروع إنتاج البيض، ومصنع منتجات الألبان، والمزرعة السمكية، والمجزر الآلى للدواجن، ومشروع تسمين الدواجن"، بالإضافة إلى مصنع العلف ومحطة تسمين العجول بقرية المراشدة بمركز الوقف.