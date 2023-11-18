معسكر كشفي للزهرات والأشبال بهدف تعزيز المهارات الكشفية بمركز شباب البطاخ بالمراغة

نفذ مركز شباب البطاخ التابع لإدارة شباب المراغة شمال محافظة سوهاج، اليوم السبت الموافق ١٨ من نوفمبر ٢٠٢٣، معسكر كشفى يوم كامل للزهرات والأشبال، بمشاركة ٥٠ طليع من فرق الكشافة والزهرات بالمركز بتوجيهات الدكتور محمد فريد شوقي وكيل وزارة الشباب والرياضة بالمحافظة وإشراف يسري كفافي وكيل المديرية للشباب وضمن الخطة الداخلية للمركز "طلائع".

ويهدف المعسكر إلى تنمية المهارات والخبرات الحياتية والمعيشية للطلائع وتنمية قدراتهم الذاتية والإعتماد على النفس والعمل العام الجماعي والتطوعى وذلك فى ضوء حرص وزارة الشباب والرياضة علي الإهتمام بالنشء والشباب وتنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية وتماشيًا مع رؤية مصر ٢٠٣٠.

وتضمَّـن المعسكر برنامج شامل للتدريب على المهارات الكشفية والعمل الكشفى مثل نصب وتركيب الخيام وأنواع الربطات والعقد إلى جانب جزء ترفيهي للطلائع بهدف إدخال البهجة والسرور على الطلائع من خلال ممارسة الألعاب الرياضية والترويحية ويبقى الهدف الأهم وهو غرس الإنتماء لهذا الوطن والمحافظة عليه.

ومن جانبه قال الدكتور محمد فريد وكيل وزارة الشباب والرياضة بسوهاج أن المعسكرات الكشفية للزهرات تأتى من خلال توجيهات الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة بالإهتمام بالنشء والطلائع من أجل تنشئة جيل قادر على مواجهة تحديات المجتمع.