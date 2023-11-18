نصر سالم: الكلام منتهي من وجهة مصر "لا تهجير للفلسطينيين"

أكد اللواء نصر سالم، المستشار بأكاديمية ناصر العسكرية للدراسات الاستراتيجية، أن المستشفيات في قطاع غزة باتت لا حرمة لها، من وجهة النظر الإسرائيلية، مشددًا على أن العالم يشاهد ما يحدث في غزة في صمت.

اللواء نصر سالم: نرفض تهجير الفلسطينيين

وتابع: “الفترة الحالية ستكون أسود أيام على المجتمع الدولي يسجلها التاريخ”، وجاء ذلك خلال مداخلة هاتفية له مع الإعلامية عزة مصطفى، ببرنامج “صالة التحرير”، المذاع على قناة “صدى البلد”.

وأشار إلى إن الكلام منتهٍ من وجهة مصر ولا تهجير للفلسطينيين من غزة، ولن تتولى القاهرة حكم غزة، بعد انتهاء العملية العسكرية الحالية، قائلا: مصر تقول فلسطين للفلسطينيين.

وأوضح “سالم”، أن جيش الاحتلال فشل في غزة حيث لم يحقق هدفًا عسكريًا واحدًا في القطاع بعد مرور أكثر من 40 يومًا، مؤكدًا أن استهداف المدنيين ليس هدفًا عسكريًا ولا تقوم به سوى أمريكا وإسرائيل.

قال اللواء الدكتور نصر سالم رئيس جهاز الاستطلاع الأسبق: “إنّ العملية العسكرية الإسرائيلية التي تشنها قوات الاحتلال الإسرائيلي منذ 39 يومًا لم تحقق أهدافها العسكرية المعلنة في القضاء على حماس”، مؤكدًا أن الاحتلال ينفذ إبادة للشعب الفلسطيني في عملية ممنهجة.

وأضاف سالم في مداخلة هاتفية ببرنامج صباح الخير يا مصر، المذاع عبر القناة الأولى والفضائية المصرية، من تقديم الإعلاميين محمد عبده ومنة الشرقاوي، أنه على الأرض، لم نرَ أسرى فلسطينيين من حماس في حوزة الاحتلال أو أن قوات الاحتلال تقاتل أفرادًا من حماس تحت الأرض، ولكن كل ما يجيده الاحتلال هو القصف الجوي عن بُعد بآلة التدمير الجبارة.

ونوه إلى أن الطيران الأمريكي ينقل إليهم من أمريكا القنابل والصواريخ التي يضربون بها الأطفال والنساء، ولا نعرف متى يستيقظ ضمير المجتمع الدولي وكم شهيد وقتيل وجريح كي يصدر مجلس الأمن قراره بوقف إطلاق النار.

وأكد، أن الشارع العالمي استيقظ، والمواطنون ينددون بكل ما تفعله إسرائيل، حتى أن بعض اليهود في الولايات المتحدة ينددون بما تفعله إسرائيل، فما تقوم به غير مسبوق في التاريخ، لكنه احتلال فاشل لا يجيد إلا ضرب النساء والأطفال عن بُعد وليس قتالًا متلاحمًا.