منتخب مصر يرتدي الزي الرسمي في مباراة سيراليون في تصفيات المونديال

أسفر الاجتماع الفني لمباراة منتخب مصر وسيراليون المقرر لها السادسة مساء غدا الأحد بليبريا في الجولة الثانية من التصفيات الأفريقية المؤهلة لكأس العالم 2026.

ومن المقرر ان يرتدي منتخب مصر القميص الأحمر والشورت الأبيض والجورب الأسود، بينما يرتدي منتخب سيراليون القميص الأزرق بالكامل.

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حضر الاجتماع ممثلا عن منتخب مصر كلا من مينا سامح إداري المنتخب وعبدالله سيد مدير المهمات.

قائمة منتخب مصر لمباراة سيراليون

حراسة المرمى: محمد الشناوي، ومحمد صبحي، وأحمد الشناوي.

الدفاع: محمد هانى، عمر كمال عبدالواحد، وعلي جبر، ومحمد عبد المنعم، وأحمد سامي، ورامي ربيعة، ومحمد حمدي، وأحمد فتوح.

الوسط: مروان عطية، ومحمد النني، وأحمد سيد زيزو، ومحمود حمادة، وحمدي فتحي، ومحمد صلاح، ومصطفى فتحي، ومحمود حسن تريزيجيه، وعمر مرموش.

الهجوم: مصطفى محمد، ومحمد شريف.

يأمل فيتوريا خلال مباراة سيراليون حصد الثلاث نقاط بهدف الصدارة المجموعة والتأهل مبكرا.

موعد مباراة منتخب مصر و سيراليون في التصفيات الأفريقية لكأس العالم

تبدأ مباراة مصر و سيراليون مساء غد الأحد الموافق 19 من شهر نوفمبر 2023 ، في تمام الساعة 6 مساء بتوقيت القاهرة ، و7 مساء بتوقيت المملكة العربية السعودية ، و 8 مساء بتوقيت الإمارات .