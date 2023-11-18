منتخب مصر يخوض مرانه الرئيسي على ملعب مباراة سيراليون

يستعد منتخب مصر لمواجهة سيراليون غدا الأحد في ليبيريا ضمن منافسات الجولة الثانية من التصفيات الأفريقية المؤهلة لنهائيات كأس العالم 2026.





ويخوض منتخب مصر مرانه الرئيسي ، ضمن استعدادات الفراعنة لمباراة سيراليون في تصفيات أفريقيا المؤهلة للمونديال.



ويؤدي لاعبو المنتخب المران على ستاد صامويل كانيون الذي من المقرر أن يستضيف مباراة سيراليون يوم غدا الأحد.



وكان منتخب مصر فاز على نظيره جيبوتي بنتيجة عريضة بـ ست أهداف نظيفة في المباراة التي جمعت بينهما الخميس الماضي على ستاد القاهرة الدولي في الجولة الأولى من تصفيات المونديال.



زيزو: مباراة سيراليون صعبة



أكد زيزو في تصريحاته خلال المؤتمر الصحفي لمباراة الغد أمام سيراليون: أنا سعيد لكوني جزء من منتخب مصر، وأنني أمثل الفراعنة، والجيل الحالي يحاول بناء شخصية مختلفة للفريق، وهدفنا الفوز بشكل دائم.

وتابع: مباراة الغد أما سيراليون ستكون صعبة جدا لكن الفراعنة جاهزون بشكل جيد للمباراة، ونتمنى الخروج بنتيجة جيدة أمامهم.

تعليق فيتوريا على استبعاد الثلاثي من منتخب مصر



علق المدرب البرتغالي روي فيتوريا المدير الفني لمنتخب مصر على استبعاد الثلاثي طارق حامد وحسين الشحات وإمام عاشور من قائمة منتخب مصر، والذي كان في المؤتمر الصحفي لمواجهة سيراليون في تصفيات كأس العالم.

قال فيتوريا: "أوضحت وجهة نظري وأصدر الاتحاد المصري لكرة القدم بيانًا، نحن نفكر في لقاء الغد ولا نفكر في أي شيئ آخر، لدينا اللاعبون الأكفاء لمواجهة الغد، وسنواجه منافسًا قويًا، ونسعى لتحقيق الفوز".

