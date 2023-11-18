فتح باب التقديم لأعمال امتحانات الدبلومات الفنية 2024 غدًا

تفتح وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، غدًا الأحد، باب التقدم للترشح لأعمال امتحانات الدبلومات الفنية للعام الدراسي 2023-2024.

وتتضمن أعمال امتحانات الدبلومات الفنية العمل كرئيس أو وكيل للجنة الإدارة ولجنة النظام والمراقبة لامتحان دبلوم المدارس الفنية بنوعياتها المختلفة (صناعي، وزراعي، وتجاري، وفندقي).

يأتي ذلك في ضوء استعداد وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني المبكر لأعمال امتحانات الدبلومات الفنية لهذا العام ٢٠٢٢/ ٢٠٢٤ للوصول إلى أعلى مستوى من الشفافية وتكافؤ الفرص.

ووجهت وزارة التربية والتعليم كل من يجد في نفسه القدرة والكفاءة على القيام بالأعمال وتتطبق عليه الشروط الواردة بالإعلان التقدم عن طريق طبع استمارة الترشح واعتمادها وإرفاق صحيفة أحوال حديثة وصورة بطاقة الرقم القومى وتقديمها لمديرية التربية والتعليم التابع لها

الجدول الزمني للتقديم لأعمال امتحانات الدبلومات الفنية

يبدأ التقديم لأعمال امتحانات الدبلومات الفنية اعتبارا من يوم الأحد الموافق 19 نوفمبر 2023 وحتى يوم الخميس الموافق 23 نوفمبر 2023 ، ثم بعد ذلك يتم إجراء مقابلات للمتقدمين بالمديرية بدءا من يوم الأحد الموافق 26 نوفمبر 2023 وحتى يوم الخميس الموافق 30 نوفمبر 2023 ، على أن توافي بنتيجة المقابلات وإرسال مستندات المرشحين الذين تم اختيار هم إلى الإدارة المركزية للتعليم الفنى فى موعد غايته يوم الثلاثاء الموافق 5 ديسمبر 2023 .

وأشارت وزارة التربية والتعليم إلى أنه سيتم عقد اختبار على الحاسب الألى للمرشحين بمهام وآليات وفنيات الوظيفة المرشح لها رئيس لجان امتحانات الدبلومات الفنية 2024.

ضوابط الترشح لأعمال امتحانات الدبلومات الفنية 2024

يطبق ما جاء في النشرة العامة رقم (1) بتاريخ 2019/1/21 بشان الموانع التي تحول دون الاشتراك في اعمال الامتحانات (ما لم يتم استحداث نشرة جديدة لهذا العام.

وتتضمن الموانع العامة: الحرمان من أعمال امتحانات الدبلومات الفنية طبقا للحالات المنصوص عليها بالقرار الوزاري رقم ١١٣ لسنة ١٩٩٢م. الإحالة للمحاكمة التأديبية أو الجنائية في جريمة تتعلق بأعمال الامتحانات أو تمس الشرف والأمانة.

كما تتضمن موانع العمل في امتحانات الدبلومات الفنية أن يكون من غير العاملين التابعين لوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني.

فيما، تتضمن الموانع الخاصة أن يكون شاغلا لوظيفة مدير عام إدارة تعليمية أو مدير عام التعليم الفني حرصا على الصالح العام، وأن يكون من العاملين بالمدارس الثانوية الفنية (صناعي، وزراعي، وتجاري، وفندقي) أي يكون من القائمين بالتدريس للطلاب المتقدمين للامتحان سواء كان ذلك بالمدارس الرسمية أو الخاصة أو بالفصول المسانية أو أية جهة أخرى أو المدارس المتقدم منها الطلاب)).

كما تتضمن موانع العمل في امتحانات الدبلومات الفنية 2024 أن يكون لديه أقارب من العاملين باللجنة المرشح لها حتى الدرجة الرابعة.