إصابة فينسيوس تبعده 10 أسابيع عن ريال مدريد

تأكد غياب فينيسيوس جونيور عن تشكيلة ريال مدريد مدة 10 أسابيع بعد تعرضه لإصابة جديدة في الفخذ خلال اللعب مع منتخب البرازيل أمام منتخب كولومبيا في تصفيات كأس العالم 2026 .

وتعرض فينيسيوس لإصابة في فخذه الأيسر خلال خسارة البرازيل 2 - 1 كولومبيا في تصفيات كأس العالم الخميس الماضي، وخرج بعد مرور أقل من نصف ساعة من البداية.

وكتب فينيسيوس على منصة «إكس»: «سأعود أقوى»، ولم يوضح اللاعب أو ناديه ريال فترة الغياب عن الملاعب، بينما ذكر موقع «أثليتيك» أن الجناح البرازيلي الموهوب سيغيب 10 أسابيع.

واكتفى ريال بتأكيد إصابة فينيسيوس، وقال في بيان: «بعد الفحوص التي أجريت اليوم على لاعبنا فينيسيوس جونيور بواسطة الجهاز الطبي لريال مدريد، فإن التشخيص أظهر أنه يعاني من إصابة بتمزق عضلي في الفخذ اليسرى. سيتم تأجيل تقييم حالته.

وشارك فينيسيوس في 13 مباراة في كل المسابقات مع ريال هذا الموسم وسجل 6 أهداف، وصنع 4 أهداف أخرى، ويمثل القوة الهجومية في ناديه هذا الموسم بعد رحيل القائد كريم بنزيمة وانتقاله إلى نادي الاتحاد السعودي الصيف الماضي.

وأحرز فينيسيوس، 23 هدفاً وصنع 21 هدفاً مع ريال الموسم الماضي، قد مدد تعاقده الشهر الماضي مع ريال مدريد حتى 2027.

وتأتي إصابة فينيسيوس بعد يوم واحد من إعلان ريال إصابة لاعبه الفرنسي إدواردو كامافينجا في الركبة اليمنى خلال وجوده مع منتخب فرنسا، وغيابه المنتظر لعدة أسابيع أيضاً.