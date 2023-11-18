أشرف سنجر: مصر تبذل جهودها لمنع كارثة عن الشرق الأوسط

علق الدكتور أشرف سنجر خبير السياسات الدولية، على تطورات الأحداث في الأراضي الفلسطينية المحتلة وخاصة قطاع غزة، موضحًا أنه لا يملك المجتمع الأوروبي إلا الحديث مع جمهورية مصر العربية أولًا والمملكة الأردنية؛ لأنهم الفاعلين الحقيقيين المجاورين لهذه الأزمة والتي تتفاقم بالقتل والضغط الإسرائيلي الذي يفهمه جمهورية مصر العربية والرئيس عبدالفتاح السيسي.

جهود مصر بشأن الأوضاع في غزة

وأضاف “سنجر”، خلال مداخلة هاتفية فضائية "القاهرة الإخبارية"، مساء اليوم السبت، أن مصر تبذل جهودها لمنع كارثة عن الشرق الأوسط، مشددًا على أن الألم اليومي يزداد بالقتل المتزايد والضحايا من الجانب الفلسطيني نتيجة الضغط الإسرائيلي الذي تفهمه القاهرة تمامًا ويفهمه الرئيس السيسي.

وأشار إلى أن كل ضغط علي شمال غزة هو محاولة لدفع الفلسطينيين إلى الجنوب والضغط علي جمهورية مصر العربية والاستفزاز المصري بأن يتم نقل الفلسطينيين جبرًا وقهرًا بعيدًا عن الإنسانية.

وأوضح أنه بعد مقابلة رئيسة المفوضية الأوروبية للرئيس السيسي أصبح لديهم خارطة طريقة واضحة منذ قمة القاهرة للسلام، مشددًا على أن الرئيس وضح بان أوروبا هي الأقرب إلى العرب والمسئولة عن زرع الكيان الإسرائيلي في المنطقة العربية.

أكد الدكتور أشرف سنجر، خبير السياسات الدولية، أن الضغط داخل الإدارة الأمريكية على الرئيس الأمريكي، جو بايدن، بخصوص الدعم الأمريكي لإسرائيل في حرب غزة وهو يعكس تحولًا مهمًا في الرأي العام العالمي والأمريكي، مشددًا على أن هناك 40 وكالة يدفعون إلى بايدن ويطالبوه بأن يجب أن يقف إطلاق النار وهو تحول مهم جدًا.

وأوضح “سنجر”، خلال مداخلة هاتفية عبر قناة "القاهرة الإخبارية"، أن هناك اهتمامًا كبيرًا من قبل الأمريكيين فيما يقدم من الدول المجاورة للقضية الفلسطينية، والتركيز هنا على مصر والرئيس عبدالفتاح السيسي، مشددًا على أن اسم الرئيس ومصر يتكرران بشكل كبير في الصحافة الأمريكية لأنهم سمعوا وفهموا الرسالة المصرية ورسالة الرئيس السيسي بأنه يسعى إلى أن يحقق سلام حقيقي وتقليل لأي صراع فلسطيني إسرائيلي.

وأضاف سنجر أن الأمريكيين فهموا أن الإسرائيليين لا يستجيبون لأي قرار في تعطيل لنقل المساعدات الإنسانية من قبل الإسرائيليين، مؤكدًا أن مصر تضغط بكل قوة لنقل أكبر قدر من المساعدات الإنسانية للفلسطينيين، ولكنهم يتلكؤون تحت حجج واهية لقتل المزيد من الفلسطينيين.