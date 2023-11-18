السبت 18 نوفمبر 2023
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

رياضة

زيزو: مباراة سيراليون صعبة ونأمل في تحقيق حلم الصعود للمونديال

زيزو
زيزو

أكد أحمد السيد زيزو نجم منتخب مصر صعوبة مباراة سيراليون المقرر له غدا الأحد في الجولة الأولى من التصفيات الأفريقية المؤهلة لكأس العالم 2026.

txt

مدرب منتخب مصر السابق ينتقد زيزو وعلى جبر

txt

زيزو يغيب عن مران الزمالك اليوم لهذا السبب



أضاف زيزو خلال المؤتمر الصحفي لمباراة سيراليون أن مباراة الغد أما سيراليون ستكون صعبة جدا لكن الفراعنة جاهزون بشكل جيد للمباراة، ونتمنى الخروج بنتيجة جيدة أمامهم.

وتابع: أنا سعيد لكوني جزء من منتخب مصر، وأنني أمثل الفراعنة، والجيل الحالي يحاول بناء شخصية مختلفة للفريق، وهدفنا الفوز بشكل دائم.

وواصل نجم منتخب مصر: نريد تحقيق الحلم، وهو التأهل إلى بطولة كأس العالم، وسعيد لتحقيق الانتصار على جيبوتي في المباراة الأولى، ونأمل في تحقيق نتيجة إيجابية غدا.

وكان منتخب مصر فاز على نظيره جيبوتي بنتيجة عريضة بـ ست أهداف نظيفة في المباراة التي جمعت بينهما الخميس الماضي على ستاد القاهرة الدولي في الجولة الأولى من تصفيات المونديال.
 

مواد متعلقة

اتحاد الكرة يوضح أسباب استبعاد ثلاثي منتخب مصر

خالد بيبو يعلق على استبعاد الشحات وإمام عاشور من منتخب مصر

موعد مباراة منتخب مصر وتونس القادمة في بطولة شمال افريقيا للشباب

منتخب مصر للشباب يهزم الجزائر بثلاثية نظيفة في بطولة شمال افريقيا

بعثة منتخب مصر تسافر لليبريا لمواجهة سيراليون في تصفيات المونديال

إزدواجية فيتوريا تشعل معسكر منتخب مصر قبل مواجهات التصفيات الحاسمة

تعليق ناري من أحمد سليمان على استبعاد ثلاثي منتخب مصر

استبعاد ثلاثي منتخب مصر من قائمة مباراة سيراليون
الجريدة الورقية