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د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

أخبار وتقارير

شكري يستقبل وزيرة الدولة القطرية للتعاون الدولي.. غدًا

وزير الخارجية سامح
وزير الخارجية سامح شكري

يستقبل سامح شكري، وزير الخارجية، غدا الأحد 19 نوفمبر 2023، لولوة الخاطر، وزيرة الدولة القطرية للتعاون الدولي، وذلك بمقر وزارة الخارجية بماسبيرو كورنيش النيل.

في سياق منفصل أدانت مصر بأشد العبارات في بيان صادر عن وزارة الخارجية اليوم، قصف قوات الاحتلال الإسرائيلية المروع لمدرسة الفاخورة التابعة لوكالة الأونروا، الأمر الذي أدى لسقوط الكثير من الضحايا والمصابين من أبناء الشعب الفلسطيني في انتهاك صارخ جديد يضاف إلى سلسلة الانتهاكات الإسرائيلية ضد المدنيين في قطاع غزة.

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