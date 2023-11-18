شكري يستقبل وزيرة الدولة القطرية للتعاون الدولي.. غدًا

يستقبل سامح شكري، وزير الخارجية، غدا الأحد 19 نوفمبر 2023، لولوة الخاطر، وزيرة الدولة القطرية للتعاون الدولي، وذلك بمقر وزارة الخارجية بماسبيرو كورنيش النيل.

في سياق منفصل أدانت مصر بأشد العبارات في بيان صادر عن وزارة الخارجية اليوم، قصف قوات الاحتلال الإسرائيلية المروع لمدرسة الفاخورة التابعة لوكالة الأونروا، الأمر الذي أدى لسقوط الكثير من الضحايا والمصابين من أبناء الشعب الفلسطيني في انتهاك صارخ جديد يضاف إلى سلسلة الانتهاكات الإسرائيلية ضد المدنيين في قطاع غزة.