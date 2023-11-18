أسرائيل تهدد بتوسيع نطاق عملياتها جنوبا

حذر جيش الاحتلال الأسرائيلي سكان منطقة خان يونس جنوب قطاع غزة بضرورة اخلاء مناطقهم والا سيتعرضوا لقصف طائرات الجيش الأسرائيلي .

وقالت عائلات فليسطينية داخل خان يونس التي تعج بمئات الالاف من الفلسطينين الى جانب عشرات الاف الذين نزحوا من شمال قطاع غزة ان طائرات اسرائيلية القت منشورات داخل خان يونس عصر السبت تطالب السكان بضرورة اخلاء منازلهم .

وقال مارك ريجيف مستشار رئيس الوزراء الأسرائيلي بنيامين نتينياهو في مقابلة مع شبكة cbs : نطالب السكان بالتوجه لمناطق اخرى . نعلم ان هذا صعب للغاية على الكثيرين لكننا لا نريد ان نرى الكثير من القتلي اثر القصف الئي سيكون مكثفا على مناطق جنوب غزة خلال الفترة القادمة . لا نريد المزيد من القتلي المدنيين .

وأضاف : الجيش يريد التقدم داخل المدينة لقتال مقاتلي حماس ولذلك لابد للسكان من الاخلاء . لدينا مهمة هي أكتشاف الانفاق وتدميرها وتدمير البنية الاساسية لحماس مؤكدا ان على السكان التوجه غربا نحو ساحل البحر المتوسط حيث سيكونوا قريبين من الحدود المصرية مع مدينة رفح حيث يمكن تقديم المساعدات الأنسانية لهم على الفور .