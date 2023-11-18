515 حالة حصاد قافلة جامعة الزقازيق اليوم بأبو كبير

أنهت قافلة جامعة الزقازيق الطبية التنموية الشاملة، اليوم السبت، أعمالها بالكشف على ٥١٥ حالة من أهالى مدينة أبو كبير بالشرقية في العديد من التخصصات الطبية، حيث بدأت العيادات استقبال الحالات منذ الصباح الباكر وذلك ضمن المبادرة الرئاسية "حياة كريمة ".

وقد انطلقت القافلة تحت رعاية الدكتور خالد الدرندلي رئيس الجامعة، والدكتورة جيهان يسري نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، بالتعاون مع محافظة الشرقية ممثلة في مديريات الصحة والطب البيطري والأوقاف بالشرقية.

ورافق القافلة أساتذة وأطباء كلية الطب البشري تحت رعاية الدكتور أحمد عناني عميد كلية الطب البشري ومستشار رئيس الجامعة للأنشطة الطلابية، والدكتورة أمل عطا وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، حيث تم الكشف على ٤٥٠ حاله في ١٤ تخصصاً طبياً وهي (الباطنة ، المتوطنة ، قلب وصدر، الروماتيزم، العظام ، الأطفال ، المخ والأعصاب، الرمد ، أنف وأذن وحنجرة، مسالك بولية ، جلدية، جراحة، وطب الأسرة) ، كما تم تحويل ٥ حالات لمستشفيات جامعة الزقازيق ، بالإضافة إلى ٦٥حالة ضمن الحملة التي قامت بها كلية التمريض للكشف عن أمراض الضغط.

وأكد رئيس جامعة الزقازيق أن إطلاق القوافل الطبية التوعوية يأتي في إطار المبادرة الرئاسية "حياة كريمة " واستكمالًا لدور الجامعة ومسئولياتها في خدمة المجتمع المصري والبيئة المحيطة، ووصول الخدمات الطبية والعلاجية والتوعوية إلى أهالى المناطق الأكثر احتياجًا، في ضوء المسئولية المجتمعية للجامعة، وتنفيذ خطتها التي من أهم أولوياتها تحسين مؤشرات الخدمة الطبية، وتقديم خدمات علاجية متميزة.