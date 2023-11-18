رفع الإشغالات والتعديات بحيِّ ثالث الإسماعيلية

نفذ قسم الإشغالات بالوحدة المحلية لحيِّ ثالث مدينة الإسماعيلية، بالتنسيق والتعاون مع شرطة المرافق، اليوم السبت، حملة لإزالة الإشغالات والتعديات على حرم الطريق العام بعدة مناطق بالحي ومنها، الطريق الدائري، طريق صبري مبدى والشوارع المتفرعة منه.

وأسفرت الحملة عن التحفظ ورفع 3 كرفانات بدون ترخيص، وتنفيذ إزالة فورية لسور مبني بدون ترخيص بشارع شجاع، وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

يأتي ذلك استمرارًا للجهود التي تقوم بها الوحدات المحلية في كافة القطاعات لضبط الشارع ورفع أي إشغالات أو مخالفات من شأنها تعطيل الحركة المرورية، ومنع التعديات على أملاك الدولة.

وأكد محمد صابر رئيس حى ثالث الإسماعيلية، أنه تم تكليف المهندس إبراهيم مطر نائل رئيس الحى بالمتابعة المستمرة والميدانية على كافة شوارع الحى وعمل تقرير مفصل يوميا وعرضه على الوزير المحافظ فهمى بشارة وحصر كافة التعديات والمخالفات وإصدار قرارات فورية برفع كافة التعديات والمخالفات على الشوارع.

جاء ذلك تنفيذًا لتوجيهات اللواء شريف فهمي بشارة محافظ الإسماعيلية، بضرورة المتابعة المستمرة لحالة الشارع وإزالة كافة الإشغالات والمعوقات التي تعطل حركة المارة وتؤثر على السيولة المرورية، وضرورة الالتزام بالقوانين.