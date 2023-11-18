كاسبرسكي تحدّث خدمة الشبكة الافتراضية بميزات محسّنة وبروتوكولات جديدة

أعلنت كاسبرسكي عن إصدار جديد مطور من خدمة الشبكة الافتراضية الخاصة بها، Kaspersky VPN، ويتمتع الإصدار الجديد بميزات محسّنة ووظائف جديدة تعمل على نظامي تشغيل Windows و®Mac لأول مرة. توفر خدمة Kaspersky VPN المحدّثة تشفيرًا محسنًا، وتدعم بروتوكولات حديثة مثل Hydra و®WireGuard لاتصال شفاف أسرع وأكثر أمانًا وموثوقية بالشبكة. كما يشمل الإصدار الجديد ميزة Double VPN الجديدة التي تعزز حماية خصوصية المستخدمين، فهي تحمي بشكل كامل من قراءة محتوى البيانات المتبادلة، أو اكتشاف عنوان بروتوكول الإنترنت (IP Address) للمستخدم أو للموقع الثاني. وذلك بالإضافة إلى إتاحة أكثر من 100 موقع خوادم جديد للمستخدمين، ويمكن حفظ هذه المواقع ضمن قائمة المفضلة للوصول إليها بسهولة على أنظمة تشغيل ®Windows و®Android و®iOS.

وفق دراسة حديثة باسم «كيف يستخدم الناس الشبكات الخاصة الافتراضية» ، يعد كل من الأمان والخصوصية من أهم دوافع المشاركين لاستخدام شبكات الـ VPN، وكانوا يميلون إلى استخدامها بشكل متواصل. بالمقابل، كانت أبرز مخاوف المشاركين هي جمع الشركات لبياناتهم الشخصية، ومعرفة الحكومات برسائلهم الخاصة عبر البريد الإلكتروني، وقيام مواقع الويب بزرع البرمجيات الخبيثة في أجهزتهم. كما أظهرت نتائج الدراسة أن اهتمامات المستخدمين الرئيسية لا تزال مركزة حول الحفاظ على خصوصية وأمان بياناتهم الشخصية.

اعتباراً لذلك، تتضمن التحديثات الرئيسية على خدمة Kaspersky VPN استخدام بروتوكولات أسرع وأكثر موثوقية مثل بروتوكول Hydra - الذي يعد واحدًا من أقوى البروتوكولات المتاحة - وهو ما يعطي سرعة اتصال رائدة في القطاع على أي جهاز يستخدم نظام تشغيل Android، أو Windows، أو ®،Mac أو iOS. كما يعمل فريق كاسبرسكي حالياً على إتاحة استخدام بروتوكول مهم آخر، وهو WireGuard، على أنظمة Android وiOS في الربع الرابع من عام 2023.

بالإضافة لبروتوكول OpenVPN، يضيف بروتوكول WireGuard أكثر من 100 موقع مدعوم حول العالم إلى أجهزة التوجيه (routers). كما بات اشتراك My Kaspersky يدعم توجيه تدفق محسّنًا، ويزيد من كفاءة التوجيه، ويسرع ويسهل تجربة المستخدمين على شبكة الإنترنت.

من أبرز الميزات الجديدة التي يتمتع بها الإصدار الجديد من Kaspersky VPN هي ميزة Double VPN التي تعزز حماية خصوصية المستخدمين. إذ تقوم هذه الميزة بتشفير تدفق البيانات بين جهاز المستخدم الطرفي وخادم الإخراج مرتين، مما يضيف طبقة إضافية من الأمان، وذلك بفضل خادم وسطي إضافي. وبالتالي، من المستحيل قراءة محتوى تدفق البيانات في شبكة VPN أو اكتشاف عنوان بروتوكول الإنترنت الخاص بالمستخدم في موقعه الثاني.

بات بإمكان مستخدمي خدمة Kaspersky VPN المحدّثة اختيار الاتصال عبر خوادم في أكثر من 100 موقع حول العالم تتضمن بنغلاديش، والصين، ولاتفيا، وليختنشتاين، وقيرغيزستان، وماليزيا، ومقاطعة نوفوسيبيرسك الروسية.

يستطيع مستخدمو أنظمة Android، وiOS، وWindows أن يحفظوا مواقعهم المفضلة ليعاودوا الاتصال بخوادمها بشكل أسهل وأسرع عند قيامهم بمهام يومية مثل مشاهدة المحتوى أو تحميل الملفات عبر بروتوكول Torrent. كما حسنت فرق كاسبرسكي من سرعة المواقع المتاحة سابقاً بإضافة خوادم تقدم سرعة 10 جيجابت في الثانية.

قالت مارينا تيتوفا، نائب رئيس تسويق منتجات المستهلكين في كاسبرسكي: " ندرك أنه ثمة مقايضة دائمة بين سرعة الاتصال وحماية الخصوصية عند استخدام شبكات VPN بشكل منتظم، وهو أمر غير مريح أبداً خصوصاً عند مشاهدة المحتوى، أو اللعب، أو حتى تصفح الإنترنت. لذا قمنا بتطوير وتحسين خدمة Kaspersky VPN لتلبية هذا الطلب ومطالب المستخدمين الأخرى. فوفقاً لاختبار أخير من شركة AV-Test، احتلت خدمة Kaspersky VPN المرتبة الأولى في الفئات الأكثر اختباراً، وأظهرت قدرات مذهلة للتحميل المباشر وسرعات التحميل عبر بروتوكول Torrent عبر الخوادم المحلية والخارجية. ونحن نهدف إلى تقديم أفضل خدمة VPN للمستهلكين بتحسينات مستمرة ومستويات خصوصية متزايدة، ويسعدنا أن الاختبارات المستقلة أثبتت ذلك".