آلية عقد امتحانات الشهادة الإعدادية في الشرقية

اطمأن الدكتور رضا حجازى، وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، على خطة المديرية التعليمية في الشرقية للاستعداد لامتحانات الشهادة الإعدادية للعام الدراسي 2023-2024.

وأوضح وزير التربية والتعليم أن امتحانات الشهادة الإعدادية تعقد في المحافظة بالنظام المعتاد كالعام الماضي وليس بنظام البوكليت.

وشدد وزير التربية والتعليم على ضرورة اتخاذ كافة الإجراءات المتعلقة بانتظام سير امتحانات الشهادة الإعدادية ومنع الغش.

جاء ذلك خلال اجتماع وزير التربية والتعليم مع الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية اجتماعًا بقيادات التربية والتعليم، ومديرى الإدارات التعليمية، بديوان المحافظة؛ للوقوف على الإجراءات المتعلقة بانضباط وانتظام العام الدراسي، وتنفيذ المهام والتعليمات المنظمة للعملية التعليمية.

وحضر الاجتماع الدكتور أحمد عبد المعطي، نائب محافظ الشرقية، واللواء يسري الديب، رئيس هيئة الأبنية التعليمية، والمهندس محمد فؤاد الرشيدي، مدير مديرية التربية والتعليم بالشرقية، واللواء السعيد عبد المعطي، مستشار المحافظ للمشروعات، والمهندس سامي معجل، السكرتير العام المساعد للمحافظة، وعدد من القيادات التعليمية والتنفيذية بالمحافظة.

ونوه وزير التربية والتعليم ضرورة تنمية روح الولاء والانتماء للطلاب، وممارسة الحقوق والمواطنة، حيث أن المواطنة والولاء والانتماء هي أهداف تربوية، مشيرًا إلى أنه سيتم غدا إطلاق برنامج "تفعيل دور المدرسة فى تعزيز الوعي المجتمعي وقيم المواطنة لدى الطلاب" والذي يستهدف مديرى المدارس، والمعلمين والاخصائيين الاجتماعيين، ورؤساء مجالس أمناء الإدارات التعليمية، وأمين اتحاد الطلاب بالإدارة التعليمية، ويتضمن التوعية بالمشروعات القومية وإنجازات الدولة المصرية، ومعنى المواطنة، وممارسة الحقوق، فضلًا عن تنفيذ المتدربين خطة تنفيذية لتطبيق ما تم التدريب عليه.

ضوابط امتحانات الشهادة الإعدادية:

كان وزير التربية والتعليم والتعليم الفني أقر إجراءات جديدة للتطبيق على امتحانات الشهادة الإعدادية للعام الدراسي الحالي.

ونبه وزير التربية والتعليم بعقد امتحانات الشهادة الإعدادية بنظام البوكليت حرصًا على عدم تداول ورقة الأسئلة، على أن يحتوي ظرف الأسئلة على 20 ورقة أسئلة يفتح فقط داخل اللجنة لمنع الغش والتداول، وتخصيص علامة مائية تخص كل إدارة تعليمية.

وتراجع وزير التربية والتعليم عن قرار تعميم تطبيق البوكليت في امتحانات الشهادة الإعدادية وتركه في يد المحافظين لإقراره من عدمه.

ونوه وزير التربية والتعليم بمنع اصطحاب الهواتف المحمولة للمراقبين والملاحظين وكل القائمين على امتحانات الشهادة الإعدادية داخل اللجان الامتحانية.

ووجه وزير التربية والتعليم بزيادة إجراءات منع اصطحاب الطلاب للهواتف المحمولة داخل لجان امتحانات الشهادة الإعدادية.

ولفت وزير التربية والتعليم إلى تخصيص علامة مائية تخص كل إدارة تعليمية خلال امتحانات الشهادة الإعدادية لمنع تداول الامتحانات على مواقع التواصل الاجتماعي أثناء انعقاد اللجان.



