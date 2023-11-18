انطلاق Connecta بفعاليات مثيرة تحفز العقول بأسلوب تشويقي

بأجندة ثرية تمزج المتعة والترفيه بالتكنولوجيا، وتجمع الطلاب المبتكرين مع راود الأعمال، وتحشد الموهوبين جنبا إلى جنب مع الشركات الناشئة، تنطلق الدورة الثالثة من معرض Connecta المتخصص في الألعاب الإلكترونية والأجهزة الذكية والتكنولوجيا الترفيهية، خلال الفترة من 19 إلى 22 نوفمبر 2023، تحت رعاية وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، وضمن فعاليات المعرض والمؤتمر الدولي للتكنولوجيا بالشرق الأوسط وإفريقيا Cairo ICT '23 في مركز مصر للمعارض الدولية بالقاهرة الجديدة.

وتمتلئ دورة هذا العام من Connecta بفعاليات تخاطب العقول الشابة والنشيطة وتخلق أجواء من الإثارة والحماس بداية من بطولة ضخمة للألعاب الإلكترونية، فضلًا عن سلسلة من الأحداث المصاحبة، وعلى رأسها النسخة الثامنة من ملتقى الإبداع وساحة الابتكار Innovation Arena، والنسخة الثانية من Cyber Zone الحدث التنافسي المبتكر في مجالات الأمن السيبراني.

ويوفر معرض Connecta أيضًا منصة لعرض أحدث التطبيقات والبرامج والهواتف المحمولة والأجهزة الشخصية في مجالات التكنولوجيا الترفيهية، ويكشف حصريًا عن أحدث المنتجات والحلول الرقمية للمستهلكين في هذا الصدد، كما يقدم عروضا عن الملحقات التقنية والمحافظ الرقمية والمواقع الرقمية لتمكين الزوار من الحصول على تجربة إلكترونية شبابية بامتياز وغامرة بالتسلية والتحديات والمنافسات ومتكاملة بالعلوم والخبرات وتحفيز التفكير.

ومع بروز الألعاب الإلكترونية كأحد أهم الصناعات التكنولوجية المؤثرة في الاقتصاد العالمي، يحشد معرض Connecta مئات الشباب للمشاركة في بطولة ضخمة للألعاب الإلكترونية تضم 4 منافسات متنوعة تشمل فئات متعددة من الاهتمامات مثل الرياضة (كرة القدم) ممثلة في PS: Fifa 23 والألعاب التكتيكية وتمثلها PC: Valorant & League of Legends ومنافسات المعارك ممثلة في Mobile: PUBG Mobile وكذلك الممارسات الرياضية في الواقع المعزز ممثلة في لعبة Hado.

وتشهد المنافسات إقبالا كبير خاصة مع استقبال المسابقة للآلاف من طلبات المشاركة، والحضور المكثف من الشباب في فترة التصفيات التمهيدية لاختيار المتأهلين للتصفيات النهائية التي تقام داخل المعرض.

وبالتوازي، تُطلق النسخة الثامنة من ملتقى الإبداع وساحة الابتكار Innovation Arena تحت رعاية وزارة التعليم العالي وصندوق رعاية المبتكرين مسابقات للشركات تستهدف بشكل رئيسي استكشاف الأفكار الناشئة ودعمها والترويج لها.

وتشارك في فعاليات Innovation Arena أكثر من 20 حاضنة أعمال وما يزيد على 90 شركة ناشئة في مجالات التكنولوجيا والصحة والتعليم والمدن الذكية، كما يعقد الحدث عدة جلسات وورش عمل وبرامج تدريبية متقدمة بمشاركة أكثر من 50 متحدثا، ضمن إطار متكامل يستهدف بشكل خاص تعريف رواد الأعمال بآليات التخطيط والتنفيذ لتحويل الأفكار إلى مشروعات ناجحة، بما يتضمنه ذلك من مهارات القيادة الفعالة وإدارة المخاطر والتسويق والتفاوض الفعال.

وإلى جانب كل هذا، تدشن الدورة الثانية من Cyber Zone عالمها الخاص من المتعة الممزوجة بالمعرفة عبر ثلاثة مسارات متوازية تتضمن مسابقتين وجلسات حوارية حول الأمن السيبراني، ويأتي الحدث بدعم من Cyshield الشركة الرائدة في الخدمات الرقمية بمجالات الذكاء الاصطناعي والأمن السيبراني وعلوم البيانات وإنترنت الأشياء وهندسة البرمجيات، وبتمويل من وزارة التعليم العالي والبحث العلمي.

وتنطلق المسابقة الأولى ضمن نمط "التقاط العلم" (CTF) Capture the Flag وهو نمط شهير عالميا من المنافسات المتعلقة بتأمين الحواسيب، أما المسابقة الثانية فتدور منافساتها حول الأمن السيبراني، وتضم الفرق المتنافسة في كلا المسابقتين نخبة من طلاب الجامعات المصرية المهتمين بمجال الأمن الإلكتروني والمعلوماتي، بينما يقدم المسار الثالث المتمثل في جلسات Cyshield الحوارية فرصة لهؤلاء الشباب من أجل تدشين مسيرتهم المهنية بشكل احترافي في هذا المجال بالاستفادة من عروض تعليمية يقدمها موظفي شركة Cyshield ذوي الخبرة.